Sogra de Adriane Galisteu está internada com coronavírus: “Situação é grave”, diz apresentadora

Adriane Galisteu afirmou que a sogra, a socialite Suely Iódice, está internada com coronavírus. “A situação dela é grave”, declarou a apresentadora, em vídeo nas redes sociais neste domingo (22).

“Minha sogra está internada. Estamos passando por um processo de muita oração por causa dela. Ela tem a saúde muito delicada. (…) Ela está estável, mas a situação dela é grave, ela é uma senhora de 70 e poucos anos”, afirmou Adriane Galisteu.

A apresentadora acredita que a sogra pegou o vírus de seu cunhado, Adriano Iódice, que esteve no casamento de Marcella Minelli, no começo do mês, no qual outros famosos foram infectados com coronavírus, como Gabriela Pugliesi, Fernanda Paes Leme e Preta Gil.

“Muita gente se contaminou neste casamento. Cinco dias que a gente está vivendo uma loucura. Minha sogra tem diabetes. Faz cinco dias que a gente está vivendo uma loucura”, afirmou Adriane Galisteu.