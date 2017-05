Falso médico que atuava na região é preso

Policiais civis do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) prenderam, na tarde desta segunda-feira, 8, no bairro do Tucuruvi, na Capital, um falso médico boliviano por falsidade ideológica e exercício irregular de profissão. Ele utiliza uma identificação de um médico da mesma nacionalidade que tem permissão de clinicar no Brasil, e atendia pacientes em unidades hospitalares nas cidades de Cotia e Sorocaba, no interior.

A detenção aconteceu, quando o suspeito recebia o pagamento de diárias, obtidas com o nome do conterrâneo.

A ação policial foi desenvolvida por policiais civis da 2ª DIG (Delegacia de Polícia de Investigações sobre Estelionato).

A equipe apurava informações sobre irregularidades no registro de um médico boliviano. O cruzamento de dados permitiu detectar que detido, que alega ter o curso de Medicina, realizava atendimentos e produzia atestados.

A equipe descobriu que o acusado recebia o pagamento dos plantões por meio de empresa de terceirização na avenida Tucuruvi. Os policiais detiveram o boliviano logo após ele assinar o contracheque, com o outro nome.

Segundo o delegado Mauro Fachini, da 2ª DIG, o detido alegou ser formado em Medicina na Bolívia, mas ainda não conseguiu regularizar a documentação. Por esse motivo, utilizava o registro de outro profissional.

Fachini também pretende ouvir o médico boliviano que teve o registro utilizado. O objetivo é saber se houve algum tipo de facilitação para o procedimento irregular.