Falta de verba federal trava construção de nova UBS no Rochdale

Com a crise econômica do país, os recursos para projetos que contam com verba do governo federal chegam a “conta-gotas”, entre eles, a conclusão da nova UBS do Rochdale, como afirmou o secretário de Saúde de Osasco, José Carlos Vido, em audiência pública na Câmara Municipal na semana passada.

Publicidade

Iniciada em 2015, a obra conta com recursos da segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2). “Dos recursos do PAC, o que não parou, vem em conta-gotas”, declarou Vido. “A obra está muito lenta. Tínhamos a intenção de esse ainda operar naquela unidade, mas, no ritmo que o governo federal vem liberando recursos para a obra…”, completou.

De acordo com ele, “falta pouco para a conclusão. É só o governo federal continuar as liberações [de recursos] para se concluir a obra”.

Enquanto não chegam recursos federais para a conclusão da obra, emendou o secretário, “dada a precariedade da unidade [de saúde] atual [do bairro], já autorizei nossa equipe a procurar um outro imóvel emergencialmente. Aquele imóvel atual está muito ruim, nem compensa reforma mais”.