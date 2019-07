A família procura por Alzira Rodrigues Pereira, de 76 anos. Moradora do Jardim Conceição, em Osasco, ela tem problemas psicológicos e foi vista pela última vez no dia 2 de julho, no bairro onde vive.

Foi registrado Boletim de Ocorrência e a família já procurou Alzira em diversos locais.

Quem tiver informações que possam levar ao paradeiro de Alzira, por favor ligue para o Disque Denúncia 181 ou à Polícia Militar 190.