Faturamento dos supermercados da Regional Osasco é de R$ 12 bilhões por ano, diz APAS

Os supermercados pertencentes à Regional Osasco, da Associação Paulista de Supermercados (APAS), faturam mais de R$ 12 bilhões por ano e empregam diretamente mais de 45 mil pessoas. Os dados são da entidade, que promoveu o “Apas Experience Osasco”, no último dia 9 de novembro.

O evento contou com a presença do prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), do secretário de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico, Luciano Camandoni, e reuniu grandes nomes do setor, como supermercadistas, fornecedores e indústria. O ator Henri Castelli também esteve presente, como mestre de cerimônias.

Na ocasião, Rogério Lins parabenizou o setor pela atuação e adaptação durante a pandemia de covid-19. “[O setor] reorganizou o seu formato de trabalho e teve que ficar na linha de frente e enfrentou essa pandemia junto conosco, protegendo seus colaboradores e clientes para não deixar o nosso país parado. Era tudo muito novo, os epidemiologistas nos orientavam o tempo todo sobre os protocolos e nosso intuito sempre foi proteger vidas”, lembrou Lins.

O prefeito também destacou o cenário econômico na cidade, que tem o segundo maior PIB do estado. “A Regional Osasco da APAS está na cidade que tem o segundo maior PIB do estado. Osasco representa hoje o Vale do Silício brasileiro por sua inovação e desenvolvimento. É a mais jovem da região oeste metropolitana, a cidade não capital mais rica do Brasil graças ao setor de serviços e somos a terceira melhor para se fazer investimento”, declarou.

“Temos a maior quantidade de empresas unicórnios do Brasil, o que nos fez em 2021, segundo o CAGED, ser o município que mais gerou empregos no País. E isso também se deve a vocês. Ou seja, estamos prontos para receber vocês como sede. Nosso muito obrigado”, completou o prefeito.

“O setor supermercadista é essencial para a geração de renda e emprego. As regionais são polos de vanguarda, que percebem as necessidades locais e fazem as ações necessárias para fortalecer o setor. Eventos como o APAS Experience mobilizam a cadeia do abastecimento na nossa região, gerando negócios e oportunidades locais”, afirmou o diretor da Regional APAS Osasco, Álvaro Torquato.

O maior cachorro-quente do Brasil é de Osasco

A cidade de Osasco é conhecida como a capital do cachorro-quente e conquistou o título de ter o maior “dogão” do Brasil. A iniciativa partiu da APAS Regional Osasco, dirigida por Torquato, que contou sobre a ideia à reportagem especial do “Domingo Espetacular”, na Record TV.

O lanche foi produzido durante a Apas Experience 2022 e cumpriu as exigências para entrar no RankBrasil (sistema de homologação de Recordes exclusivamente brasileiro), medindo 11 metros e 30 centímetros.

O prefeito Rogério Lins prestigiou a produção e afirmou que pretende quebrar um novo recorde no ano que vem. Ao final do evento, o cachorro-quente gigante foi distribuído às pessoas em situação de rua.