Feriado prolongado deve movimentar mais de 1,5 milhão de veículos nas rodovias da região

O movimento nas rodovias paulistas deve ficar mais intenso em razão do feriado prolongado, que começa nesta sexta-feira (7), Paixão de Cristo, e termina no domingo de Páscoa (9). Mais de 1 milhão de veículos devem passar no trecho Oeste do Rodoanel entre quinta-feira e domingo.

A CCR RodoAnel orienta os motoristas a evitarem os horários de fluxo mais intenso. Na quinta-feira (6), a previsão é de fluxo intenso das 15h às 20h. Nos demais dias, a expectativa é de tráfego normal, inclusive na volta do feriado.

Já nas rodovias Raposo Tavares e Castello Branco, são esperados mais de 530 mil veículos no feriadão. Na quinta-feira (6) a previsão da CCR ViaOeste é que o movimento de veículos seja maior das 16h às 20h. Na sexta-feira (7), o fluxo deve ser intenso entre às 7h e 12h. No retorno, a maior concentração de veículos deve ocorrer no sentido capital, no domingo (9), das 11h às 20h.

