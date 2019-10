Festa mexicana do Dia dos Mortos terá festival gastronômico, exposição de altares e luta livre

Nos dias 2 e 3 de novembro, o Memorial da América Latina, ao lado do terminal Barra Funda, em São Paulo, será palco da grande festa do Dia dos Mortos, com uma exposição de altares, festival gastronômico regado a comidas e danças típicas, apresentações de mariachis, gênero musical popular no México, e luta livre. A cada ano, uma personalidade mexicana é homenageada para a festa.

Vale destacar que o Dia dos Mortos é uma das celebrações mais representativas da cultura da nação. A festa, considerada Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), reúne famílias e comunidades para honrar os antepassados.

Publicidade

Nesse dia, os vivos se encontram com os mortos para celebrar a vida e a morte por meio de um banquete de sabores, cores e música. Em 2019, o escolhido é Francisco Toledo, um dos mais importantes artistas contemporâneos do México, falecido em setembro.

Publicidade

Altares

A principal atração da festa, seguindo a temática da tradição mexicana, são os altares expostos no Espaço Gabo, ornamentados com oferendas que reverenciam a memória dos mortos. São seis altares, sendo quatro selecionados por concurso promovido pelo Centro Paula Souza, um produzido por mulheres mexicanas residentes em São Paulo e um do Memorial da América Latina, que neste ano homenageia Bibi Ferreira, João Gilberto e Fernanda Young.

Publicidade

Outros destaques da exposição são as pipas brancas, em que cada uma representa uma personalidade falecida, além de um espaço dedicado às crianças para cultivar desde cedo o interesse pelas tradições da cultura mexicana.

Gastronomia

O festival gastronômico traz quitutes típicos mexicanos como os tacos, guacamoles e tortilhas. O espaço conta com um fraldário, espaço de quick massage e diversos brinquedos e jogos para crianças, como tiro ao alvo, pescaria, chute ao gol, cama elástica, tobogã, cavalaria, chapéu mexicano e quadra de futebol. Animais de estimação são bem-vindos.

A festa do Dia dos Mortos é realizada pelo Consulado Mexicano, em parceria com a Fundação Memorial da América Latina, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado e Governo de São Paulo. O Festival Gastronômico é uma realização da ArtShine Promoções e Eventos.

Publicidade

serviço

Memorial da América Latina – Celebração do Dia dos Mortos

Festival Gastronômico

2 de novembro, das 11h às 21h

3 de novembro, das 11h às 20h

Praça da Sombra | Portões 8, 9 e 13

Entrada gratuita

Classificação livre

Exposição de Altares

De 2 a 10 de novembro, das 9h às 18h

Espaço Gabo | Portões 8, 9 e 13

Entrada gratuita

Classificação livre