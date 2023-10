Festival com cervejarias, covers de The Rolling Stones e Queen agita shopping de Osasco nesta semana

Festival com cervejarias, covers de The Rolling Stones e Queen agita shopping...

Entre esta quarta-feira (11) e domingo (15), a cidade de Osasco recebe um festival inspirado no Oktoberfest. Com entrada gratuita, o evento será realizado das 12h às 22h, no Shopping União de Osasco, em uma área de 4 mil m².

Será montada uma estrutura de tendas e food trucks, com diversos expositores de cervejas e chopps e gastronomia diversificada. Além da diversidade de alimentos e bebidas, haverá ainda um espaço kids com trampolim e mais brinquedos.

A programação musical já foi definida. Entre as atrações musicais que prometem não deixar ninguém parado estão covers de bandas como Beatles, Queen, The Rolling Stones e Mamonas Assassinas, além de apresentação da Olho de Lobo.

A Oktoberfest do Shopping União de Osasco é uma realização da Dragonfly Eventos.

SERVIÇO

Oktoberfest Shopping União de Osasco

Quando: de 11 a 15 de outubro, das 12h às 22h

Endereço: Avenida dos Autonomistas, 1.400 – Vila Yara, Osasco

Entrada gratuita