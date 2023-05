Festival de Jazz volta a São Roque grandes atrações

A cidade de São Roque se prepara para receber a segunda edição do Festival de Jazz, que acontece entre os dias 19 a 21 e 26 a 28 de maio. O evento tem presença confirmada de alguns dos maiores nomes do gênero, em apresentações gratuitas e em diversos pontos do município.

publicidade

“Após o grande sucesso do Festival de Jazz no ano passado, o evento volta maior e melhor em 2023, onde teremos novamente grandes músicos se apresentando em nossa cidade, como os queridos Hamilton de Holanda e João Bosco, nomes icônicos da música brasileira e que se apresentarão juntos no dia 20 de maio, num espetáculo gratuito para a população”, comemora o prefeito Guto Issa.

O Festival de Jazz traz para São Roque o encontro de dois dos maiores nomes da música brasileira contemporânea. A parceria entre o músico, cantor e compositor João Bosco e o instrumentista improvisador e compositor Hamilton de Holanda, já acontece há anos, sempre proporcionando apresentações memoráveis e gravações que são sucesso de público e critica, como o álbum Canto da Praya.

publicidade

Ao todo, o festival contará com 20 apresentações que acontecerão no C.E.C.T. Brasital, no Sitio Santo Antônio e na Praça da Matriz, levando música da melhor qualidade para os quatro cantos da cidade.