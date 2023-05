Maio Amarelo em Barueri conscientiza população sobre segurança no trânsito

A campanha Maio Amarelo segue até o final deste mês em Barueri com diversas ações de conscientização sobre segurança no trânsito organizadas pela Secretaria de Mobilidade Urbana (Semurb).

Ao longo do mês estão sendo realizadas a distribuição de material informativo impresso, cartazes e botons, colocação de adesivos em veículos, palestras educativas de trânsito em diversas empresas da cidade e escolas da rede municipal e particular com agentes do Departamento de Educação para o Trânsito, além de outras ações em conjunto com a CCR Viaoeste.

Nesta terça-feira (9), a ação será realizada no Ganha Tempo de Barueri (avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, no Centro). Na quinta (11), ocorrerá uma ação conjunta com a CCR e Yamaha, no Espaço Motoboy do Centro, com foco em motociclistas.

Já na sexta-feira (12), haverá apresentação do Trio de Cordas da Semurb e entrega de panfletos alusivos também ao Dia das Mães, na praça de alimentação do Parque Shopping Barueri.

O cronograma de ações se encerra em 25 de maio, quinta-feira, com uma ação conjunta com CCR e Departamento de Trânsito de Osasco que está prevista para ocorrer na saída da praça de pedágio da rodovia Castello Branco.

Com foco voltado aos motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, a campanha tem como objetivo conscientizar a sociedade em relação ao alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. De acordo com o relatório Global Status Report on Road Safety, da Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 1,35 milhão de pessoas morrem a cada ano em decorrência de acidentes de trânsito e mais de 90% das mortes no trânsito acontecem em países de baixa renda.

Em Barueri, a Semurb atua de modo preventivo com orientação e fiscalização. “O movimento Maio Amarelo reflete a preocupação dos órgãos de trânsito na preservação da vida. A expectativa é de que a cada ano seja atingido o objetivo de engajar os setores públicos e privados, bem como a sociedade na mobilização pela segurança viária, promovendo o respeito às leis de trânsito e ao próximo”, enfatiza Joyce Fazolin, diretora de educação para o trânsito da Semurb.