Festival do Torresmo, Churrasco e Chopp é atração neste fim de semana em Taboão da Serra

A cidade de Taboão da Serra receberá entre esta sexta-feira e domingo, dias 12, 13 e 14 de agosto, o Festival do Torresmo, Churrasco e Chopp “Appetiti Motor Fest”. A entrada é gratuita (o público só paga o que consumir).

O festival será realizado no estacionamento do Parque das Hortênsias (Praça Miguel Ortega, 500, Parque Assunção), das 12h às 22h. A expectativa é de que em média 20 mil pessoas passem pelo local durante os três dias de evento.

“Será possível encontrar mais de 25 tipos de chopp, costela assada, torresmo de rolo com defumação artesanal, hambúrguer, lanche de pernil, crepe francês e suíço, açaí, pastel, acarajé… Enfim, gastronomia para todos os gostos e bolsos”, declarou Douglas Garcia, produtor e organizador do Festival do Torresmo, Churrasco e Chopp.

Além da extensa variedade gastronômica, o público poderá curtir shows e uma exposição de carros antigos e modificados. O evento é organizado pela DG Organização e Produção de Eventos.

O festival contará com o show de música sertaneja com Anderson Munisz na sexta-feira (12), às 19h. No sábado (13), haverá exibição de carros tunados e rebaixados, das 12h às 17h; shows da Banda Gurba9, às 17h, com o melhor do pop e classic rock, e de Luccas Lima e Banda, às 20h, com mais sertanejo.

Já no domingo (14), Dia dos Pais, haverá exposição de carros antigos a partir das 9h; Caravana da Alegria para as crianças às 12h; e o encerramento será feito pela banda Molina’s Creedence Cover Brasil, a partir das 18h, com homenagem a banda Creedence Clearwater Revival e o mestre John Fogerty.

As crianças poderão se divertir com brinquedos infláveis, simulador de realidade virtual, tiro ao alvo e pista de corrida com miniaturas de carros antigos.

SERVIÇO

Appetiti Motor Fest: Festival do Torresmo, Churrasco e Chopp

Quando: De 12/08 a 14/08, das 12h às 22h

Onde: Estacionamento do Parque dos Hortênsias – Praça Miguel Ortega, 500, Parque Assunção, Taboão da Serra /

Entrada gratuita