Festival do Torresmo volta a Osasco nos dias 14 e 15 de janeiro

O estacionamento da Prefeitura de Osasco será palco do Festival do Torresmo original, o TorresmoFest, nos dias 14 e 15 de janeiro, das 12h às 22h. A entrada será 1 kg de alimento não perecível.

Joelho, leitão à pururuca, torresmo de rolo, recheado e mineiro, costela suína, pernil, panceta, entre outras delícias estão no cardápio e prometem encantar amantes da carne de porco.

O Festival do Torresmo em Osasco contará com 32 expositores, entre barracas e food trucks que, além de oferecerem pratos com carne suína, trabalham com gastronomia variada. O público também poderá apreciar o tradicional chopp artesanal.

“Em 2022, o festival estourou em todo o Brasil e conquistamos muitos fãs. Percorremos os estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. Foram, ao todo, 86 festivais, 3 milhões de visitantes e mais de 500 toneladas de carne suína”, conta Eduardo Bueno, um apaixonado por torresmo, organizador do TORRESMOFEST.

Entre os convidados, está o chef Adan Garcia, especialista em carne de porco. Ele promete trazer o melhor da culinária mineira e levará ao evento seu premiado Baião de Dois e o Arroz Carreteiro.

O festival conta ainda com uma programação musical com os melhores covers de bandas nacionais e internacionais, nos estilos pop rock até sertanejo, área infantil e é pet Friendly.

SERVIÇO

TORRESMOFEST – Festival do Torresmo em Osasco

Quando: 14 e 15 de janeiro (sábado e domingo), das 12h às 22h

Onde: Estacionamento da Prefeitura de Osasco

Entrada: 1kg de alimento não perecível

Evento Pet Friendly e Espaço Kids