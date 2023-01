“Força Bruta” volta a Cotia dia 15

A 10ª edição do “Força Bruta”, tradicional competição de Strongman, volta a Cotia no dia 15 de janeiro. A disputa vai reunir alguns dos principais nomes internacionais da modalidade, entre eles, Flávio Nunes, atleta de Campo Grande (MS), que será o representante brasileiro. “Com certeza, minha expectativa é vencer o Força Bruta. Quero ser o primeiro brasileiro a conquistar este título”, garante.

Nunes voltará a Cotia, palco da vitória que garantiu a vaga para representar o Brasil no Força Bruta. Em dezembro, ele conquistou o título do Força & Movimento, evento realizado no Parque Teresa Maia e que recebeu, além do Strongman, as modalidades Calistenia (Street Workout) e OCR (corrida estilo trail com obstáculos, com exercícios de crossfit).

O “Força Bruta” terá transmissão ao vivo na TV Globo, dentro da programação do Esporte Espetacular. Tem patrocínio de Dorflex e Pixbet, com apoio da Prefeitura de Cotia, Hotel Almenat e organização da Savaget & Excalibur Promoções e Eventos.

