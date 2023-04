Festival reúne cerveja artesanal, hambúrguer e música ao vivo em Osasco neste feriadão

A cidade de Osasco recebe pela primeira vez, entre esta sexta-feira (21) e domingo (23), o BeerLand Festival – Torresmo e Burguer, com variedade gastronômica, cervejas artesanais e shows de diversas bandas.

O evento será realizado no estacionamento da Prefeitura, com entrada gratuita. O público poderá ainda acompanhar dicas de um sommelier que irá orientar quais são os melhores pratos de churrasco, torresmo, para estilo de cerveja.

Entre as delícias estão: hambúrguer artesanal, costela assada no fogo de chão, torresmo no rolo, porco no rolete, comida nordestina e brasileira, churros gourmet, Waffles e muito mais.

O festival em Osasco contará ainda com um campeonato inusitado: o desafio será beber mais rápido um litro de chopp. Já para a criançada se divertir, haverá um mega espaço de recreação.

Confira a programação completa do BeerLand Festival – Torresmo e Burguer em Osasco:

Quando: Dias de 21 a 23 de abril, das 12h às 22h

Onde: Estacionamento da Prefeitura de Osasco – Av. Narciso Sturline

Entrada Gratuita

Sábado (22) das 16h às 17h: Workshop de Cerveja – História , técnicas de

degustação, matéria prima e estilos

Domingo (23) às 18h: Competição quem bebe mais rápido

Shows:

Sexta Feira 19h – Acústico de MPB (Robinho e Heli)

Sábado 17h – Rock Clássico Acústico (Renan Bittencourt e Roger Barrionuevo)

Sábado 20h – Pop Rock Acústico

Domingo 16h – Pop Rock Acústico (Ducontra)

Domingo 19h – Rock Clássico Acústico (Renan Bittencourt e Roger Barrionuevo)