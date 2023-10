Fundador de Osasco, Antônio Agú é eternizado no Paço Municipal

O Paço Municipal de Osasco recebeu uma solenidade para eternizar a imagem de Antônio Agú, fundador do município. A cerimônia foi realizada na quinta-feira, 25 de outubro, data em que ele completaria 169 anos, e contou com a presença do prefeito Rogério Lins, familiares do homenageado e da artista plástica autora da obra Márcia Baldrati Del Nero.

Antônio Agú faleceu 53 anos antes de Osasco se tornar um município emancipado de São Paulo, aos 19 de fevereiro de 1962. O bairro distante da Capital se transformou numa cidade pujante, sendo hoje a segunda maior economia do Estado de São Paulo e o 7º PIB do país.

“Se pararmos para analisar bem a nossa história, veremos que tudo passou, em algum momento, pela intervenção de Antônio Agú no início do nosso município. Podemos até considerá-lo o primeiro prefeito do nosso município. Ele foi um verdadeiro visionário desse pedaço de terra que se transformou nessa potência que é hoje a nossa Osasco”, declarou o prefeito Rogério Lins.

Segundo Lins, o espaço ao qual o busto de Antônio Agú foi colocado recebeu reforma e readequações. “Esse busto ficava em minha sala e, por muito tempo, foi meu companheiro de gabinete, principalmente durante os momentos de isolamento pela pandemia, então vou sentir falta”, completou.

“É certamente um momento muito especial e esperado pela família. Agradecemos a todos pelo empenho, acolhida e a essa cidade que é muito querida. Nosso antepassado veio aqui e foi recebido com muito carinho e que vocês continuem nesse caminho do bem, da construção das coisas boas para os munícipes. O maior legado que ele deixa são suas obras, então, que ele se perpetue e que a memória dele esteja sempre presente nessa grande obra da nossa querida Márcia”, disse a sobrinha-bisneta, Agnes Agú.

“Muito obrigada por aceitarem com tanto carinho a minha obra, que foi feita com muito amor homenageando Antônio Agú e essa linda família de osasquenses. Muito obrigada por tudo”, comentou a artista plástica, que também é sobrinha-neta.

O busto entronizado apresenta um QR Code em que pode ser consultado toda a biografia de Antônio Agú.

Antônio Agú

Antônio Giuseppe Agú nasceu em 25 de outubro de 1845, no povoado de Osasco da Itália, pertencente ao distrito de San Secondo di Pinerolo, província de Torino, região de Piemonte, na Itália. Já no Brasil, morou e foi comerciante no bairro do Bom Retiro, na capital, e depois mudou-se para onde hoje está situada a Vila Osasco, em Osasco.

Antônio Agú faleceu em Osasco em 25 de janeiro de 1909, com 64 anos. Para conhecer a biografia completa de Antônio Agú, acesse: https://osasco.sp.gov.br/busto-de-antonio-agu/.