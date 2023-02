O Fundo Social de Solidariedade de Osasco abre nesta sexta-feira (3) as inscrições para o curso gratuito de maquiagem.

São ofertadas 60 vagas por turno (manhã e tarde). Podem participar moradores do município com 18 anos ou mais.

As inscrições devem ser feitas somente nesta sexta-feira (3), por meio do preenchimento deste formulário (Curso de MAQUIAGEM), e se encerram quando todas as vagas foram preenchidas.

