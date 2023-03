Gerson Pessoa propõe criação da Frente Parlamentar de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico na Alesp

O deputado estadual Gerson Pessoa (Podemos) apresentou nesta terça-feira (28) proposta para a criação da Frente Parlamentar de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico na Assembleia Legislativa (Alesp)46.

Segundo o deputado, o objetivo é que a Frente tenha como pilares fundamentais o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável do Estado de São Paulo.

“A criação de uma Frente Parlamentar dedicada a esses temas pode materializar o impulsionamento da economia e a geração de empregos no que tange a formatação de políticas públicas, além de fomentar a pesquisa e a produção de novas tecnologias”, ressaltou.

De acordo com Pessoa, os parlamentares, representando o poder público, em parceria com a iniciativa privada, podem discutir ainda matérias para estimular o empreendedorismo, a pesquisa científica e o desenvolvimento de tecnologias de ponta, além de trabalhar em projetos que visem a capacitação profissional para atuar no setor de tecnologia.

“A Frente também pode contribuir para a atração de investimentos internacionais em áreas estratégicas, como inteligência artificial, biotecnologia e energia renovável, que podem gerar impactos positivos na economia do país, além de fomentar a criação de novas empresas e startups que possam transformar a economia nacional. Pode colaborar ainda para a revisão e atualização da legislação brasileira relacionada à tecnologia e inovação, visando à criação de um ambiente mais favorável ao desenvolvimento desses setores, bem como atuar na promoção de debates e estudos sobre temas relevantes, como a inclusão digital, a privacidade de dados e a cibersegurança”, complementou o deputado.