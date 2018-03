Golpe da Páscoa do WhatsApp já afeta mais de 300 mil pessoas

Os ovos de Páscoa estão cada vez mais caros e isso não é novidade para os consumidores. Desta vez, cibercriminosos aproveitaram a época mais doce do ano para aplicar um novo golpe do WhatsApp.

Whatsapp é a principal canal de cibercrime no Brasil

Agora, eles prometem vouchers de até R$800,00 reais para compra de chocolates. A mensagem contém um link malicioso que induz o usuário a conceder permissão aos hackers de enviarem notificações para o celular em questão. Essas notificações aparecerão como notificações normais no próprio celular, em nome do navegador, e podem levar a vítima para novas fraudes no futuro.

De acordo com a PSafe, empresa especializada em segurança digital, seu laboratório DFNDR Lab impediu o acesso de mais de 300 mil usuários à promoção falsa apenas nas últimas 24 horas.