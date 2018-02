Whatsapp é a principal canal de cibercrime no Brasil

Uma pesquisa feita pela DFNDR Lab relatou que a principal causa de ataques cibercriminosos brasileiros, em 2017, foi causada pelo aplicativo do WhatsApp.

O ataque mais comum é o phishing, que uma técnica de “pescaria”, onde o criminoso envia um texto informando que a pessoa ganhou alguma premiação, induzindo a pessoa a clicar em um link malicioso que pega informações do usuário como nome completo, CPF e dados bancários.

Há pouco tempo, alguns casos ficaram conhecidos por usarem falsas promoções em nome de grandes empresas e que, posteriormente, foram desmentidas pelas instituições como as promoções ludibriantes do Burger King, O Boticário e Cacau Show

Segundo dados do Relatório de Segurança Digital, mais de 44 milhões tentativas de ataque pelo WhatsApp foram realizadas no último trimestre de 2017. O resultado é 107% maior que o registrado no trimestre anterior, com 21 milhões de golpes. A informação foi divulgada pelo site Tech Mundo da Uol.