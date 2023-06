Grátis: Sebrae Aqui oferece cursos presenciais e online a empreendedores de Osasco e região

As unidades Sebrae Aqui de Osasco e região estão com uma programação especial para quem tem ou pretende abrir um negócio. Entre os dias 26 e 30 de junho, serão oferecidos gratuitamente cursos presenciais e online nas 16 unidades existentes na região.

Entre os cursos gratuitos oferecidos estão: Pronto para crescer; Descomplique sua empresa; e Como inovar na divulgação usando o TikTok. No curso Prontos para Crescer os temas abordados são: legislação, planejamento, indicadores, inovação e informações sobre crédito.

Já no Descomplique sua Empresa, o objetivo é mostrar como fazer o planejamento para vender mais. E no Como inovar na divulgação utilizando TikTok os participantes terão a oportunidade de conhecer as ferramentas e recursos da rede social para alavancar negócios.

As inscrições e a programação completa estão disponíveis no Link. Os interessados também podem se inscrever diretamente nas unidades Sebrae Aqui da região.