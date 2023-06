Petrobras anuncia redução de 4,66% no preço da gasolina para distribuidora

A Petrobras informou hoje (15), que haverá uma diminuição de R$ 0,13 no preço por litro da gasolina vendida às distribuidoras de combustíveis. Com essa redução de 4,66%, o valor do litro passará a ser R$ 2,66 a partir dessa sexta-feira (16).

Considerando que a gasolina vendida nos postos possui uma adição de 27% de etanol anidro, a parcela correspondente ao preço da Petrobras nesse combustível comercializado nos postos será de R$ 1,94 por litro.

A Petrobras afirmou que, caso as demais partes envolvidas na cadeia de abastecimento de combustível (distribuidoras e postos) mantenham seus preços inalterados, o preço médio para o consumidor final pode chegar a R$ 5,33 por litro, com base na mais recente pesquisa realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A empresa ressaltou em nota que o valor efetivamente cobrado do consumidor nos postos também é influenciado por outros fatores, como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e revenda.

De acordo com o comunicado, a redução de preços pela Petrobras tem como principais objetivos a manutenção da competitividade em relação às principais opções de abastecimento dos clientes e a obtenção da participação de mercado necessária para otimizar os ativos de refino, levando em consideração os mercados nacional e internacional.