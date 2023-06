Com nova loja em Carapicuíba, Casa de Bolos continua expansão no Sudeste

A Casa de Bolos, maior rede de franquias de bolos do Brasil, amplia a sua atuação na região Sudeste com a abertura de quatro lojas em Carapicuíba, São Paulo e no Rio de Janeiro.

A nova unidade da rede em Carapicuíba está localizada na Estrada do Copiúva, 1768, Vila Veloso. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h; sábado, das 8h às 18h, e domingo, das 9h às 17h.

Com as novas lojas inauguradas em maio, a rede chega a 430 franquias como parte do plano de expansão, com a intenção de alcançar a marca de 500 lojas em operação até o fim de 2023.

No portfólio da Casa de Bolos estão mais de 100 sabores de bolos, feitos a partir de uma produção 100% artesanal. As opções incluem versões clássicas, diet, funcionais, bolo baby, tortas, Mini Bolo, cucas, bolo caseiro no pote e sobremesas geladas.

Na região, são mais de 10 lojas da rede espalhadas nas cidades de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Santana de Parnaíba, Cotia, Jandira, Embu das Artes e Taboão da Serra.

SERVIÇO

Casa de Bolos – Carapicuíba

Endereço: Estrada do Copiúva, 1768, Vila Veloso

Telefone: (11) 4207-5199

Horário de funcionamento: Segunda a Sexta: 8h às 19h / Sábado: 8h às 18h / Domingo: 9h às 17h