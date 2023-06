Confira as feiras de adoção de pets deste final de semana em Barueri

O Centro de Proteção ao Animal Doméstico (CEPAD) de Barueri organiza três edições da sua tradicional feira de adoção de pets neste final de semana.

publicidade

Confira as datas e horários :

16/06 (sexta-feira) no Centro Comercial Alphaville (Praça dos Cravos), das 10h às 15h;

17/06 (sábado) no Parque Taddeo Almeida Cananéia da Silva (Rua Chico Mendes, 237, Parque Imperial), das 10h às 15h;

18/06 (domingo) no Parque Taddeo Almeida Cananéia da Silva (Rua Chico Mendes, 237, Parque Imperial), das 10h às 15h.

Os interessados podem comparecer nos locais e horários informados com um documento de identificação com foto, escolher o animal de sua preferência, assinar um termo de posse responsável e levar o seu pet para casa. A adoção é importante, pois tira os animais do risco que correm quando são abandonados pelas vias públicas e colabora com o trabalho do Cepad em resgatar, cuidar e disponibilizar mais pets para adoção.

publicidade