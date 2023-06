Prefeitura inicia obras de prevenção às enchentes na Vila Gustavo Correia, em Carapicuíba

Foram iniciadas as obras de melhorias e prevenção às enchentes na região da Vila Gustavo Correia, em Carapicuíba. As intervenções são realizadas pela Prefeitura de Carapicuíba em parceria com o governo estadual.

publicidade

Os trabalhos foram divididos em etapas, segundo a administração municipal. A primeira fase contempla as ruas Miguel Barbar, Agudos, Rita Paes, Água de Lindóia, Água da Prata e Odilon Enrique de Macedo. Já a segunda parte será realizada nas ruas Benedito Custódio, Alto Alegre, Altinópolis, Altair, Alfredo Marcondes, Laerte Cearense e Gustavo Avelino Correia.

“As obras visam prevenir as enchentes e aumentar a drenagem das águas da chuva, com a implantação de aduelas, assim evitando os alagamentos que vem prejudicando a população local há muitos anos , explica a Prefeitura de Carapicuíba.

publicidade

Ao final das instalações todas as ruas receberão asfalto novo. Ainda segundo a administração municipal, as intervenções também contam com recursos de emendas parlamentares enviadas por deputados da região.

Não foi informada a previsão para conclusão das obras.