Guia Turístico das Padarias de São Paulo destaca unidades em Barueri, Cotia e Santana de Parnaíba

O Guia Turístico das Padarias do Estado de São Paulo, lançado pela Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo (Setur-SP) na terça-feira (17), destaca estabelecimentos em Barueri, Cotia e Santana de Parnaíba.

Ao todo, a publicação aponta 148 padarias de 30 municípios paulistas com características que as tornam especiais para moradores e turistas.

O guia é uma parceria da Setur-SP com a Associação das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Estado de SP (Aipan) e com o Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria de São Paulo – Sampapão.

A publicação inclui curiosidades como a maior padaria da América Latina, com 2,5 mil m², na capital; uma das mais antigas do país, em Santana de Parnaíba.

Veja as padarias da região indicadas no guia:

Barueri

Padaria La Ville: a padaria conta com uma variedade de pratos exclusivos, preparados com ingredientes altamente selecionados para levar o máximo sabor e requinte para os clientes. Contam com um grande espaço de Buffet e também oferecem um cardápio variado de pratos todos os dias da semana.

Al. Rio Negro, 1286 – Alphaville – Barueri.

Tel: (11) 4133-1200

Dia e horário de funcionamento: dom à qua das 5h30 às 22h30, qui à sáb 5h30 à 0h.

Av. Sagitário, 555 – Alphaville Conde I – Barueri.

Tel: (11) 2078-0030

Dia e horário de funcionamento: todos os dias das 6h às 22h30.

Cotia

Padaria Bellevue: Padaria muito tradicional no bairro. Oferece produtos de qualidade, destacando-se com o seu pão francês, sempre quentinho. O ambiente é agradável e possui um ótimo atendimento.

Estrada Fernando Nobre, 810 – Parque Rincão – Cotia.

Tel:(11) 99474-7282

Dia e horário de funcionamento: de segunda a sábado das 5h40 às 22h e de domingo das 5h40 às 14h.

Santana de Parnaíba

Padaria e Confeitaria Aurora: Padaria fundada em 1860 em Santana de Parnaíba, a mais antiga padaria de São Paulo e a terceira padaria mais antiga do Brasil. O nome de Aurora pois quando se abria a padaria tinha uma linda vista da aurora pela manhã. Administrada pela familia que iniciou, mantendo as tradições até hoje e trabalhando com o mesmo forno a lenha desde a sua inauguração.

Rua Santa Cruz, 4 – Centro – Santana de Parnaíba.

Tel: (11) 4154-2215

Dia e horário de funcionamento: seg à sab das 5h30 às 21h dom das 5h30 às 13h.