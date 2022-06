Homem acusado de abusar da própria filha é preso em Osasco

Um homem foi preso pela Polícia Militar acusado de abusar sexualmente da filha, em Osasco. Ele foi detido na terça-feira (21), após a menina desabafar à diretora da escola que sofria violência sexual dentro de casa.

Ao saber da situação, a diretora de uma escola da rede estadual, no Jardim Rochdale, acionou a PM e relatou o caso. À diretora, a menina disse que o seu próprio pai era o autor dos abusos.

Com as informações, policiais do 14º Batalhão da PM detiveram o homem, por volta das 14h29. Ele foi encaminhado ao DP de Osasco e vai responder por estupro de vulnerável.

