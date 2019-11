Homem condenado por estuprar e engravidar mulher com deficiência intelectual em Carapicuíba é preso

Um homem que estava foragido após ser condenado por estupro de vulnerável em Carapicuíba foi preso nesta quarta-feira (20), por policiais militares. José Rego de Paiva, de 53 anos, é acusado de abusar sexualmente é engravidar uma mulher com deficiência intelectual em Carapicuíba no ano 2.000. A filha, fruto do abuso, está hoje com 19 anos.

De acordo com reportagem da rádio Jovem Pan, a prisão aconteceu em operação de bloqueio de rotina. Ao receber ordem de parada, o criminoso chegou a jogar o carro contra um policial e tentar fugir. Os policiais o perseguiram e conseguiram prendê-lo após ele deixar o carro e invadir a casa de uma idosa para tentar se esconder.

José Rego de Paiva foi sentenciado a seis anos e seis meses de prisão em regime fechado e está foragido desde 2011, quando acabaram os recursos do processo.

Ele foi enviado à Cadeia Pública de Carapicuíba, onde prestou depoimento. Ele será encaminhado para um Centro de Detenção Provisória, antes de ir para o presídio definitivo, onde ficar em uma cela especial para condenados por estupro.