Homem de 44 anos sai para comprar cerveja e desaparece em Barueri

A família procura por Vagner Henrique dos Santos, de 44 anos, morador do Jardim Ana Cristina, bairro entre Barueri e Jandira. Ele está desaparecido desde domingo (18), quando saiu para ir ao mercado comprar cerveja e não retornou.

Vagner usava calça bege e camisa cinza quando saiu de casa, por volta das 16h30, em seu carro, uma Saveiro prata, com a placa FWS-466. “A gente estava num churrasco com a família em casa e o meu pai saiu para comprar cerveja. Como ele só ia no mercado, nem levou o celular”, disse um filho de Vagner.

Os familiares já registraram o boletim de ocorrência. Até o momento, a única informação que receberam é de que o carro que Vagner dirigia foi visto indo em direção ao Centro de Barueri.

Quem tiver informações que possam ajudar a família ou a polícia a chegar ao paradeiro de Vagner pode entrar em contato por meio dos telefones (11) 94577-6278, (11) 94085-0170 ou (11) 98212-2201, ou ligar para a Polícia Militar, no 190, ou Disque Denúncia, no 181.

