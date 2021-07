Rogério Lins recebe chef osasquense Vitória Gasques, semifinalista do “Mestre do Sabor”, na Globo

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), recebeu a chef de cozinha Vitória Gasques, osasquense semifinalista do programa “Mestre do Sabor”, reality show de culinária da TV Globo, exibido pela GNT. O encontro ocorreu na noite desta segunda-feira (19), na Prefeitura.

“Que orgulho receber a talentosa osasquense Vitória Gasques, chef de cozinha que se destacou no programa ‘Mestre do Sabor’. Fiquei mais feliz ainda, em saber que a Vitória quer retribuir todo o carinho recebido durante o programa, com alguma ação solidária em nossa cidade”, declarou Rogério Lins, nas redes sociais. “Cada dia que passa, mais orgulho do nosso povo de Osasco”, completou.

Aos 23 anos, Vitória Gasques chegou à semifinal do Mestre do Sabor e esteve entre os seis melhores participantes, deixando a competição no episódio exibido em 15 de julho. “Estou muito feliz por ter participado de um programa sério e que respeita tanto os profissionais da cozinha. Saí do Mestre do Sabor cheia de amigos e de histórias para contar”, declarou a jovem chef de cozinha.

A participante mais jovem da competição estava em busca de uma das quatro vagas para a grande final. No reality, ela mostrou todo o seu talento ao elaborar pratos que valorizam a gastronomia nacional e, além de conquistar a admiração dos jurados, teve sua trajetória admirada por muitos espetadores.

