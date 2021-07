Osasco começa a vacinar pessoas com 33 anos nesta quarta-feira (21)

A Prefeitura de Osasco incia a vacinação contra a covid-19 em pessoas com 33 anos ou mais, sem comorbidades, nesta quarta-feira (21). No município, a campanha de imunização acontece nas Unidades Básicas de Saúde e nos Centros de Atenção aos Idosos.

Para receber a vacina, o munícipe não precisa fazer agendamento na Central 156, como tem sido exigido para vacinação no drive-thru. Basta apresentar documento com foto e comprovante de endereço.

A administração municipal orienta que todos façam o pré-cadastro no site VacinaJá, do governo estadual, para agilizar o atendimento. Consulte o endereço do ponto de vacinação mais próximo no site http://saude.osasco.sp.gov.br/.

