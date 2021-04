Homem de 55 anos que desapareceu em Osasco é encontrado na Rodovia Anhanguera

José Paulo Gonçalves Moreira, mais conhecido como Zé Paulo, de 55 anos, foi encontrado nesta quarta-feira (21) e já está com a família. Ele estava desaparecido desde o dia 2 de abril, quando saiu do Pronto Socorro Vila Ayrosa, em Osasco.

Após quase 20 dias sem saber do paradeiro de Zé Paulo, a família recebeu a informação de que ele foi encontrado no KM 24 da Rodovia Anhanguera, no Jardim Jaraguá, capital paulista. Algumas pessoas o reconheceram e entraram em contato com a família. “Graças à publicação de vocês ele apareceu. Estou sem palavras”, agradeceu Ana Paula, filha de Zé Paulo.