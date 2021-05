Homem mata o próprio pai a facadas após briga em Carapicuíba

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (19), um homem acusado de matar o próprio pai a facadas após uma discussão, na Vila Margarida, em Carapicuíba. O crime aconteceu na noite desta terça-feira (18).

De acordo com o programa local Em Foco, Policiais Militares da 2ª Cia do 33° Batalhão foram chamados para atender uma ocorrência de lesão corporal na rua São Mac. No endereço, encontraram um homem morto no chão. Ele tinha várias perfurações pelo corpo e estava com a faca cravada na barriga.

O homem teria sido esfaqueado pelo próprio filho após um desentendimento, segundo informações preliminares. O suspeito não estava no local do crime quando a polícia chegou.

Já na manhã desta quarta-feira, agentes da Polícia Civil encontraram o suspeito, que teria confessado a autoria do crime. Ele foi detido e responderá por homicídio. O caso foi registrado no 1° DP de Carapicuíba.

