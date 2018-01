Homem morre atropelado por caminhão após discussão de trânsito em Alphaville

Nesta quinta-feira, 4, um homem morreu após uma briga de trânsito, na Estrada da Aldeinha, próximo ao trevo da rodovia Castelo Branco, em Alphaville, Barueri.

Ao achar que seu carro foi atingido por uma pedra vinda de um caminhão que transportava areia, o corretor de imóveis João Alberto Nunes Costa foi tirar satisfação com o motorista do caminhão, que ao tentar fugir acabou atingindo ele.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) ao site Barueri na Rede, João Alberto, que dirigia um Renault Logan, ultrapassou o caminhão que carregava areia. Segundo testemunhas do local, João achou que uma pedra teria caído do caminhão e acertado seu veículo. O corretor parou seu veículo e o caminhoneiro também parou.

João Alberto foi conversar com o motorista do caminhão e, durante a confusão, o caminhoneiro tentou fugir, mas acabou colidindo com o Renault Logan e João foi atingido.

O corretor de imóveis foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro Central, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Já o motorista do caminhão foi preso em flagrante, mas pagou fiança no valor de R$ 9.540 e foi liberado. O caso foi registrado no 2º DP como homicídio culposo.