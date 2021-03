Homem que estava desaparecido é encontrado morto em Cotia

O corpo de Antônio Sérgio Santana, de 39 anos, morador do Parque São Jorge, em Cotia, foi encontrado em Gramado, outro bairro do município, na última sexta-feira (5). Ele estava desaparecido desde o dia 2 de março, quando disse que ia à farmácia, na região da Granja Viana.

publicidade

O corpo foi encontrado próximo à uma construção por amigos e familiares. “Quando ele saiu de casa, estava com muita dor e deixou um bilhete dizendo que não queria incomodar mais a família. Assim que encontramos o bilhete, chamamos a Polícia Civil. O meu irmão foi encontrado por pessoas próximas a nós”, explicou a irmã de Antônio, Audelza Santana, ao Visão Oeste.

“Tem sido muito difícil para a nossa família porque a gente estava lidando com a angústia do desaparecimento dele. Agora, recebemos esse baque e estamos consternados. Mas quero muito agradecer a todos que nos ajudaram e que compartilharam as fotos do meu irmão”, finalizou.

publicidade