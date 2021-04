Homem tem surto e mata mulher a marretadas no Metrô de SP

Uma passageira morreu após ser agredida por um homem com golpes de marreta na cabeça dentro de um vagão da linha 1-Azul, do Metrô, na estação Sé, no Centro de São Paulo. O agressor teria tido um surto psicótico. O crime aconteceu na madrugada de segunda-feira (26).

A vítima chegou a ser socorrida e levada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, aos 46 anos. O agressor, um aposentado de 55 anos, chegou a apanhar de outros passageiros e acabou detido por seguranças do Metrô. Além da marreta, ele tinha uma faca.

“O homem disse aos agentes que toma remédio e ouviu vozes”, informa trecho de nota da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) sobre o caso. “Uma das testemunhas contou que o aposentado estava em pé e, de repente, armado com uma marreta, foi para cima da vítima, que estava sentada”, continua a nota da SSP.

O agressor ficou ferido pelas agressões de passageiros que testemunharam e se revoltaram com o ataque. Ele está internado sob escolta policial. Quando tiver alta, será encaminhado à prisão e vai responder por homicídio. Os nomes do aposentado e da mulher não foram divulgados pelo Metrô ou pela Secretaria da Segurança.