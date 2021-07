Homens armados sequestram mulher no Centro de Carapicuíba, tentam fugir e acabam presos

Uma mulher foi sequestrada por dois homens fortemente armados na madrugada desta terça-feira (20) no Centro de Carapicuíba. Eles tentaram fugir em direção a Osasco, mas acabaram cercados e presos por equipes da Polícia Militar.

De acordo com informações do programa local “Em Foco”, os criminosos invadiram a loja do McDonald’s, que fica na avenida Mário Covas Júnior, e levaram a mulher de origem oriental à força até uma Pajero. Um deles escoltou o veículo em outro carro, um Volvo S60, ambos blindados.

Policias militares da 2° Cia do 33° Batalhão faziam patrulhamento nos arredores quando foram informados sobre o crime. Eles identificaram e cercaram os veículos. Com os homens, foram encontrados uma carabina, uma calibre 12, duas pistolas (todas com munição e carregadores), uma arma de choque e quatro coldres para armamento.

Um dos suspeitos se apresentou como agente penitenciário. Durante checagem, os policiais descobriram que ele havia sido exonerado da instituição a qual fazia parte e possuía apenas a carteira funcional do cargo, que foi apreendida.

A vítima foi libertada sem ferimentos e relatou aos policiais o sumiço de 300 mil dólares em cripto moedas. Detidos, os homens devem responder por extorsão mediante sequestro e associação criminosa. A polícia vai investigar o que teria motivado o sequestro.

