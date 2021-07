Frio: Barueri distribui saco de dormir impermeável que vira mochila a moradores de rua

Para a Campanha do Agasalho deste ano, o Núcleo de Moda mantido pelo Fundo Social de Barueri criou um saco de dormir térmico e impermeável, que quando dobrado vira mochila, para ser distribuído a moradores de rua do município.

O produto foi elaborado a pedido da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Sônia Furlan, que solicitou algo que protegesse mais do frio do que um cobertor.

Após pesquisas, Elisangela Alves Santos Oliveira e Deusdetty Gomes Ribeiro de Almeida, do Núcleo de Moda, desenvolveram o modelo de saco de dormir. Por enquanto, foram produzidas 100 unidades e cerca de 50 já foram distribuídas às pessoas que estão na rua e têm certa resistência ao abrigamento, ainda que temporário.

Empresas, cidades e até confecções demonstraram interesse no modelo do saco de dormir elaborado pelo Núcleo de Moda de Barueri. Feito com nylon 210 e matelacê 80, o modelo foi pensado para atender a população de rua por ser prático, leve, impermeável e quente.

De acordo com o Fundo Social, o ineditismo do produto tem chamado a atenção de prefeituras de outras cidades, que têm procurado o Núcleo de Moda em busca de informações sobre a fabricação para desenvolver projetos semelhantes.

A Campanha do Agasalho de Barueri

Tradicional na cidade, a Campanha do Agasalho distribui há anos somente roupas novas para a população mais vulnerável socialmente. São cobertores comprados pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Sads) e agasalhos de moletom produzidos pelo Núcleo de Moda ou fruto de doações de parceiros.

Este ano, a Campanha do Agasalho conta com um reforço importante: o Exército Brasileiro. Através de uma parceria firmada entre a Sads e o 22°BLOG, os 20 mil cobertores estão sendo distribuídos pelo Exército diretamente nas casas das famílias. A ideia surgiu após uma conversa entre a secretária da Sads, Adriana Bueno Molina, e o comandante do 22°BLOG, coronel Danilo Villela Silva Derré Torres.