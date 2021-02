Horóscopo do Dia 19/02: confira as previsões para todos os signos hoje, sexta-feira

Confira as previsões do Horóscopo de Hoje, 19 de fevereiro de 2021

Horóscopo do Dia 19/02. Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, sexta-feira.

Horóscopo do Dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Vai querer se conectar mais ainda com a pessoa que roubou seu coração. De uns tempos vem percebendo que existe mais do que uma simples amizade entre vocês. O carinho e…

Dinheiro & Trabalho: Você tem um conhecimento inquestionável na sua área, mas é bom que continue se atualizando para não ficar para trás no mercado. Até os mínimos detalhes podem fazer a diferença, prepare-se adequadamente. Nas finanças… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: O amor anda rondando o seu céu. Pode ser que o encontre em qualquer lugar ou, através de um amigo que você nunca imaginou. A Lua o ajudará a se conectar de uma melhor forma…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, você será reconhecido por sua perseverança e esforço, seus objetivos claros são qualidades que serão recompensadas por seus chefes. Por sua vez, não se surpreenda se alguém que você menos espera lhe propõe um… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Com essa pessoa que sempre estão ao seu lado, está vivendo bons e grandes momentos junto dela, algo que pode os unir ainda mais. É hora de romper a rotina nessa relação…

Dinheiro & Trabalho: Siga a sua intuição que o ajudará nas questões relacionadas ao trabalho, não ignore seus palpites, uma proposta boa está por vir, mas para isso deve estar preparado porque é algo bem diferente do que fez até agora. Há um toque… Continue lendo o horóscopo do dia signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Seria bom que tanto você e essa pessoa especial falassem o que realmente sentem e acreditam um pelo outro, tudo seria muito melhor. Não espere mais e dê o primeiro passo, já está…

Dinheiro & Trabalho: Está se vendo um grande avanço no campo profissional. Você começará a ser reconhecido em novos lugares que o desejarão ter pelo brilho de suas ideias e conhecimento na sua área. Felizmente haverá uma bom… Continue lendo o horóscopo do dia signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Um dínamo de energia está em seu signo e agora alguém que lhe interessa não escapará de seu magnetismo. É o momento ideal para acender uma faísca sensual por essa pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Na sua área laboral, não importa quantos obstáculos possam surgir porque com a sua persistência fará a diferença pois é baseada em objetivos claros e atingíveis. Há uma forte tendência da sua parte em resolver todos os… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Não adie mais o que sente, porque tudo está encaminhado para você ser feliz junto dessa pessoa. Chegou o momento das revelações do coração, em que poderá ser direto com suas…

Dinheiro & Trabalho: Você se sentirá inspirado a fazer algo novo para crescer em sua vida profissional e, se estiver desempregado, as notícias que chegarão nos próximos dias serão muito animadoras. Por outro lado, na parte financeira as… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Pare de pensar muito com relação à pessoa que gosta e quais passos deve realizar. Fale de uma vez e diga o que sente e carrega em seu coração, não espere mais, ouse, porque, se continuar…

Dinheiro & Trabalho: Está em um momento de reflexão em que você decidirá o que fazer com sua vida profissional. Realize-se no que lhe agrada. Decisões importantes deverão ser tomadas, especialmente sobre uma oportunidade realmente muito boa… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Aproveite que seu carisma está em ascensão e cativará quem não sai de seus pensamentos, apenas olhando e falando. Vá em frente, porque dessa forma você estará mais seguro…

Dinheiro & Trabalho: Devido a uma situação imprevista em sua área laboral, deverá aplicar toda a sua experiência e conhecimento demonstrando sua capacidade. Ao fazer isso, você ganhará mais respeito e também se destacará perante seus… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: No campo sentimental, já há algum tempo você sente que deve tomar uma atitude de uma vez por todas com relação à pessoa que gosta, mas isso o assusta e não tem coragem de avançar…

Dinheiro & Trabalho: É hora de comemorar seus sucessos profissionais, mas não se esqueça daqueles que fizeram parte e que o ajudaram a chegar onde está. Atualizar seu conhecimento será uma tarefa inevitável na profissão. O mundo avança e você… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você descobrirá que realmente o que está sentindo por alguém é um amor forte e que está perdendo tempo. Hoje é um dia bom para se encontrar com ela e desfrutarem de bons momentos…

Dinheiro & Trabalho: Precisa estabelecer o que deseja e o que não no campo laboral. É hora de tomar certas decisões que afetarão seu futuro. É muito provável que tenha o desejo de deixar seu atual emprego ou trocá-lo por outro. Pense… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Seu poder de sedução está funcionando. Você perceberá que uma conversa começará a tomar um outro caminho e se transformará em um relacionamento muito mais sério do que você…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, você pode ficar obcecado em estar pendente de tudo e, às vezes, desconsiderar suas próprias responsabilidades. Não tente controlar tanto o curso das coisas. Sua mente está se preparando para uma análise… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Sagitário

Horóscopo do Dia: CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Nestes dias terá a chance de conhecer alguém especial e, através do diálogo e da alegria, o amor começará a nascer. Com essa pessoa desfruta de uma relação feliz, a aproximação…

Dinheiro & Trabalho: Está em um ciclo de mudanças e transformações no trabalho e deve ter cuidado com suas opções, não tome decisões precipitadas. No decorrer dos próximos dias você verá como tudo fica mais claro. A energia das… Continue lendo o signo Capricórnio

