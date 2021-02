Rogério Lins: se não houver sinergia entre governos do estado e federal, cidades podem ficar sem vacina

O prefeito de Osasco Rogério Lins (Podemos) afirmou nesta quinta-feira (18), que o município apresenta “indicadores positivos” com relação ao cenário da pandemia de covid-19. Entre os pontos destacados por Lins estão a diminuição do número de óbitos no último mês e a taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Outro fator apontado pelo prefeito é a taxa de contágio da doença em Osasco, que está abaixo de 1, enquanto o estado de São Paulo chega a registrar 1,8. Os dados são do relatório diário da vigilância epidemiológica do município. Já a taxa de ocupação dos leitos de UTI não ultrapassou os 60% nos últimos dias, assim como o número de óbitos, que também reduziu no último mês.

“São indicadores positivos, mas não temos o que comemorar. Aliás, nunca vamos comemorar com essa pandemia. Ainda é momento de alerta e cautela. As vacinas estão chegando em doses muito reduzidas, bem específicas sobre quem pode e quem não pode tomar”, declarou Lins.

De acordo com dados do último boletim divulgado pela Prefeitura, em 15 de fevereiro, Osasco tem 30.239 casos do novo coronavírus confirmados. Do total, 28.942 pessoas já estão recuperadas da doença. A cidade registra 1.112 mortes em decorrência do novo coronavírus; destas, 513 são óbitos que ocorreram fora do município. “A gente percebe que vamos ter que conviver esse ano num oceano, com ondas maiores e ondas menores. Todo o cuidado vai ser fundamental enquanto a gente não tiver a cidade totalmente imunizada”, completou.

Com relação à campanha de vacinação, Rogério Lins disse que a cidade de Osasco tem realizado um controle rigoroso para que todos os grupos priorizados neste primeiro momento sejam vacinados e para que o município não fique sem vacina. “Mas é claro que, se não houver sinergia entre o governo do estado e o governo federal, deixar um pouco a política de lado e entregar vacinas para as cidades, que é o que a gente precisa, pode ser que em algum momento todas as cidades do Brasil fiquem desabastecidas”.

Em janeiro, o prefeito de Osasco protocolou um pedido de compra direta da Coronavac no Instituto Butantan. “Se o governo federal não quiser comprar todas as vacinas que tiverem lá, Osasco quer comprar. Osasco quer imunizar todo o seu povo”, finalizou.