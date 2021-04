Horóscopo do Dia 29/04: previsões para todos os signos hoje, quinta-feira

Horóscopo do Dia 29/04: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, quinta-feira.

publicidade

Horóscopo do Dia 29/04: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você alcançará a felicidade dos seus sonhos, mas de um outro jeito, porque o que você imaginou não será dessa maneira, apenas espere e veja o que deve acontecer em sua volta nos próximos…

Dinheiro & Trabalho: Especialmente hoje não confie naqueles que mais lhe agradam no seu local de trabalho, porque eles podem ter uma dupla intenção. Portanto, não comente nada de projetos, sonhos nem conquistas. Você… Continue lendo o horóscopo do dia 29/04 signo Touro

publicidade

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você se sentirá seguro e cheio de confiança, terá a certeza de que está no caminho certo, pois receberá em troca tudo o que está oferecendo. A personalidade será o que conquiste…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho felizmente seus receios são infundados. Há muita especulação ao seu redor, e o melhor a fazer agora é ficar firme e focado no que precisa ser feito. Você vai crescer no trabalho, sem… Continue lendo o horóscopo do dia 29/04 signo Gêmeos

publicidade

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Na chegada de um novo mês uma pessoa com quem talvez não tenha havido o melhor dos encontros, poderia surpreendê-lo com alguns gestos e declarações. Veja se é isso que quer agora…

Dinheiro & Trabalho: Opções futuras interessantes em finanças se apresentarão. Você tem que tirar proveito de tudo que vier em seu caminho, mas não conte apenas com a sua sorte, aproveite para estabelecer algo mais… Continue lendo o horóscopo do dia signo Câncer

Horóscopo do Dia 29/04: LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Quem está interessado em você, espera uma reação da sua parte, ou seja, um olhar diferente, um sorriso para se conhecer melhor e iniciar uma conversa mais íntima entre os dois…

Dinheiro & Trabalho: Mais do que nunca hoje seu potencial de atrair dinheiro e sua intuição na área dos negócios estarão bastante latentes. Sua voz interior o guiará em direção ao melhor dos caminhos para que a prosperidade seja… Continue lendo o horóscopo do dia signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Hoje quando pensar em amor, saiba que a felicidade está próxima, está ao seu redor e você só terá que se deixar levar pelo que sente, sem dúvidas nem medos. Você está exercendo uma…

Dinheiro & Trabalho: Com relação ao seu dinheiro, você terá pendencias para colocar em dia de uma maneira mais efetiva já que um equilíbrio financeiro está em curso no seu signo, que atua sobre sua vida econômica de… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: A menos que você dê um passo para frente e enxergue de maneira clara o que acontece ao seu redor, você ficará estagnado esperando que algum milagre aconteça no amor. Não fique…

Dinheiro & Trabalho: Será uma jornada sem estresse, o trabalho avançará sem complicações, a energia durante todo este dia será boa demais. Nesse sentido, é um bom momento para entrar em contato com quem tem… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia 29/04: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: As dúvidas que você tinha sobre alguém se esclarecem e a alegria tomará conta do seu coração. A partir de agora tudo é possível de acontecer entre os dois. Você se sentirá livre para expressar…

Dinheiro & Trabalho: As reações que suas finanças devem começar a apresentar neste período são bastante animadoras. O que deve se formar será bastante promissor para assumir novas e maiores responsabilidades com seu… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: O sentimento de atração que você sentirá será mútuo. Seus sonhos e desejos começarão a tomar forma e o que parecia impossível deixa de ser, tudo porque eventos talvez inexplicáveis…

Dinheiro & Trabalho: As soluções surgem também em situações inesperadas e neste momento você poderá tirar proveito do seu talento para ganhar um dinheiro extra em algo que será proposto de maneira pontual. Pode… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Alguém vem para o seu lado de uma maneira surpreendente neste ciclo que você está começando a viver, o que pode indicar uma mudança maravilhosa em sua vida sentimental. Você…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho quando nada parece se encaixar, certas coisas começam a se mostrar de um jeito mais amigável e tão logo quanto possível terá o controle para decidir o que precisa ser feito para poder… Continue lendo o horóscopo de hoje 29 de abril signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: No seu caminho aparecem situações interessantes que trazem encontros e um deles de um jeito muito peculiar, com quem terá a sensação de ser motivo de desejo e admiração. No que…

Dinheiro & Trabalho: O dia se mostra de uma maneira muito boa porque deve ter indícios de uma novidade que lhe interessa e que será decisiva para o que pretende ter neste momento. O ambiente nesse sentido se mostra… Continue lendo o horóscopo de hoje 29 de abril signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Em breve receberá mostras de interesse, de uma maneira muito claras e efusivas, no entanto, uma ligação ou mensagem que receberá o fará lembrar de um amor do passado que foi…

Dinheiro & Trabalho: Devem surgir alguns ganhos imprevistos e algumas das preocupações que tem desaparecerão. E dessa maneira o otimismo se tornará seu aliado e um ímã para que tudo aos poucos seja resolvido da… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo do Dia 29/04: ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Em suas mãos estará poder alcançar o que você sempre desejou na vida relacionado ao amor. Você se conectará a alguém que conhecerá por intermédio de conhecidos de profissão. A…

Dinheiro & Trabalho: É hora de crescer com força e determinação. Isto porque você terá uma grande capacidade de gerar novos recursos e iniciar um trabalho que o ajudará a progredir, portanto, ouse e coloque sua… Continue lendo o horóscopo do dia 29 de abril signo Áries

OPORTUNIDADE// C&A tem vagas de emprego abertas em Alphaville