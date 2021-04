C&A tem vagas de emprego abertas em Alphaville

Uma das principais redes de lojas de departamento do país, a C&A tem diversas vagas de emprego abertas em seu escritório, que fica em Alphaville, Barueri. Há oportunidades para as áreas de finanças, comercial, governança corporativa, engenharia, e tecnologia da informação.

Na área comercial, a rede busca por Supervisor de Vendas e Serviços, Analista de Projetos de Inovação Digital, Supervisor de Importação, Supervisor de Planejamento Comercial, Analista de Suporte Comercial (temporária), Compra de Indiretos (temporária). Para e-commerce, as vagas são para Analista de CRM pleno (temporário), Analista de CRM sênior, Analista de Engenharia de Dados, Analista de Planejamento Comercial, Analista de Suporte Comercial Digital e Supervisor de Planejamento.

No departamento de Tecnologia da Informação, há vagas abertas para os cargos de Cientista de Dados, Especialista de Sistemas, Analista de Processos Ágeis, Analista de Sistemas, Coordenador de Sistemas, Desenvolvedor JAVA sênior, Especialista Front End e Especialista em Telecom.

Também há oportunidades para Analista de Engenharia sênior (obras), Analista de Planejamento sênior (engenharia), Analista Tributário júnior e sênior, Analista de Relações Sindicais, Coordenador de Auditoria Interna, Coordenador de Gestão de Riscos e Controles Internos.

Para o cargo de Supervisor de Vendas e Serviços é necessário ter experiência com planejamento, liderança, atendimento ao cliente e operação de Varejo de Moda e vendas. É desejável que o candidato tenha ensino superior completo. O cargo de Supervisor de Planejamento exige que o interessado tenha ensino superior completo, Excel avançado e conhecimento em sistema de Call Center.

Para a função de Analista Tributário, o candidato deve ter formação superior completa e vivência na área Tributária com impostos indiretos. Já para o cargo de Coordenador de Gestão de Riscos, é necessário ter experiência profissional na área, ensino superior completo, inglês intermediário, conhecimento em metodologias de mercado de gestão de riscos e controles internos, conhecimento em varejo. Cursos em Gestão de Risco e Controles internos e pós-graduação relacionada à Finanças, Contabilidade e Auditoria são considerados diferenciais.

Além de salário compatível com o mercado, a C&A oferece benefícios como assistência médica e odontológica (titular e dependentes), estacionamento (em Alphaville), vale-refeição, férias semestrais, desconto em compras nas lojas C&A e bônus.

Como se candidatar às vagas de emprego na C&A:

Os interessados em participar do processo seletivo para integrar o time de funcionários da C&A devem acessar o site de recrutamento da empresa, escolher a oportunidade desejada e cadastrar o currículo online.

Sobre a empresa

A C&A é uma multinacional de origem holandesa presente em 18 países na Europa e no Brasil. Em solo brasileiro, a rede opera com três centros de distribuição (dois em São Paulo e um no Rio de Janeiro), mais de 280 lojas e emprega 15 mil funcionários. Além disso, tem o escritório central localizado em Alphaville, Barueri.