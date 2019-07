Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (02/07) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta terça-feira, 2 de julho de 2019. Confira as previsões de hoje para o seu signo.

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Se você está agora livre e procurando por um parceiro, há muitas possibilidades de encontrar alguém com seus mesmos interesses e valores. O importante é que você se encha de energia e se lance para a aventura com uma mente renovada.

Dinheiro & Trabalho: Há uma onda de surpresas e conquistas pessoais na área de dinheiro e fortuna. Certas coisas que você considerou impossíveis começam a se materializar. Um sonho econômico se torna realidade e a prosperidade… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: O futuro da sua vida amorosa vai mudar completamente. Em suas mãos está poder alcançar o que você sempre desejou na vida e no amor. Você será recompensado por sua longa espera, junto de problemas e da solidão.

Dinheiro & Trabalho: Você está disposto a investir, comprar, movimentar seu dinheiro. A compra de um carro, computador ou casa marca o começo de um estágio cheio de possibilidades financeiras para o seu futuro econômico… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Oportunidades interessantes no amor, se você tiver audácia suficiente. Desafio, você não tem nada a perder. Preste atenção aos seus palpites e preste atenção à voz do seu coração no momento de avaliar o amor. Felizmente, em questões de análise, você é o campeão.

Dinheiro & Trabalho: Se você está no meio de um negócio de dinheiro, assinaturas e documentos legais e não tem certeza do que está fazendo, consulte pessoas especializadas antes de embarcar em algo. Hoje questões de trabalho… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Não viva prisioneiro de lembranças que impeçam você de encontrar o amor. O passado teve uma contribuição importante para torná-lo quem você é agora, mas você deve deixá-lo ir, para poder se projetar para o que vem depois.

Dinheiro & Trabalho: Com mais controle de suas despesas, você verá como o dinheiro aparece sem muitos contratempos. A precaução nunca acaba neste momento e você deve economizar para que você tenha em seu poder os… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você está muito ocupado com seus assuntos de trabalhos e esta situação pode estar tomando tempo que você deve investir para solidificar e fortalecer seu relacionamento. Lembre-se de que o amor deve ser cultivado diariamente como um jardim e que, se você descuidar os detalhes, poderá ter problemas.

Dinheiro & Trabalho: Evite compras impulsivas por todos os meios, pois você está sujeito a fortes mudanças planetárias que o levam a incorrer em despesas desnecessárias. Evite a tentação de comprar algo simplesmente porque gosta… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Um ciclo intenso começa agora, carregado de potencialidades e eventos de todos os tipos. A espontaneidade, sua natureza jovial e atitude esportiva para com a vida irão cativar o coração daquela pessoa que está pairando ao seu redor e não sai da sua cabeça, já entrando em seu coração.

Dinheiro & Trabalho: Siga seus pressentimentos, mas acima de tudo, seu senso comum e não confie seu dinheiro ou seus recursos para pessoas que têm uma reputação de serem irresponsáveis. Às vezes você tende a se dispersar e… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Cuide da sua vida amorosa. Se você tem um bom relacionamento, você não deve estragá-lo com alguém que poderia causar ciúme ou desgosto. Não se envolva com emaranhados ou pessoas falsas e muito menos comente seus assuntos íntimos com ele.

Dinheiro & Trabalho: Há uma oportunidade de viagem e um convite que o surpreenderão agradavelmente. Você está iniciando um ciclo cheio de oportunidades e a melhor coisa é que você pode resolver seus assuntos financeiros de maneira… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você receberá notícias agradáveis ​​de alguém que você não vê há muito tempo, alguém que representou um aspecto importante de sua vida amorosa e que, por várias razões, deixou você. O próximo retorno será gratificante para você em todos os sentidos.

Dinheiro & Trabalho: Você está prestes a conseguir dinheiro extra, que lhe permitirá conseguir concentrar-se em seus projetos econômicos, um a um, e dar-lhe o resultado esperado. Algo inesperado no trabalho pode incomodá-lo, mas… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: No amor, você retoma o contato com o passado. A verdade de tudo o que você viveu está em certas frases que não foram compreendidas na época, você abrirá seus olhos e poderá continuar com sua vida em paz.

Dinheiro & Trabalho: Se algo não correr bem para você em seu trabalho, não seja teimoso e não tente encontrar soluções do lado errado. Há situações imprevistas que exigirão sua originalidade e flexibilidade mental para resolvê-las com… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Sua vida amorosa vai mudar de um momento para outro. Você será feliz em menos tempo do que você imagina, graças a uma esperança que nunca cede e que agora se transforma em realidade através de uma pessoa que entra em sua vida.

Dinheiro & Trabalho: Um acerto intuitivo ao acaso o colocará diante de uma pessoa poderosa que o ajudará a sair de um pântano econômico ou legal. O que você precisa está chegando nos próximos dias. Existem situações inexplicáveis ​​que exigirão… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Se você está pensando em uma pessoa que recentemente invadiu seu horizonte sentimental, um romance muito profundo pode surgir entre os dois. Se você já está vivendo um relacionamento, esta será uma noite para lembrar como um momento muito especial.

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro flui ao seu redor. Uma viagem ou convite que surgirá na hora certa ajudará você a aumentar sua renda e colocá-lo em uma situação altamente vantajosa em seus projetos. Confie em suas intuições. O que funcionou… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Hoje você vai conseguir grandes resultados em seu relacionamento com seu parceiro se você comentar e propor mais em experiências comuns e não se colocar a lembrar sobre questões desagradáveis que ocorreram no passado.

Dinheiro & Trabalho: Neste estágio planetário, um movimento econômico favorável envolve você e se estende a diferentes áreas de sua vida e particularmente ao setor econômico. Um dinheiro pendente chega até você no exato momento. Você… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

