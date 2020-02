Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (22/02) para o seu signo

Horóscopo do Dia para este sábado (22/02). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

No seu relacionamento, os astros o convidam a ser mais autêntico e a dizer as coisas como pensa. Você faz muitas concessões apenas para evitar conflitos, a um ponto em que se torna chato. É bom conversar com seu parceiro, mas sempre mantendo o respeito.

Dinheiro & Trabalho:

Neste dia estará de bom humor devido a algumas notícias relacionadas à sua economia que o deixarão muito feliz. No trabalho está indo bem, o projeto do qual faz parte será terminado em breve graças à dedicação dos… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Publicidade

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Este dia será especial para você. Vai querer expor seu romantismo ao mundo todo. Mostrar o quanto ama seu parceiro, lhe dizer palavras doces e expressar seus sentimentos com cada célula do seu corpo. A sensualidade e a paixão farão parte de você neste dia.

Dinheiro & Trabalho:

Está em um período em que suas habilidades profissionais se destacam. Receberá ótimos comentários, elogios e reconhecimento do trabalho que desenvolveu nos últimos tempos. Isso fará com que aumente seus… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Hoje à noite, será um espaço de tempo no qual você se conectará com a sensibilidade do seu parceiro que ficará animado e o levará a um estado interno de êxtase. A sensibilidade das estrelas o ajudará a ver como é fácil ter um amor puro e cheio de cumplicidade sem usar dispositivos ou elementos externos.

Dinheiro & Trabalho:

Seu vínculo com o dinheiro está prestes a mudar porque você percebeu que ele está relacionado com alguns problemas de reclamação. Deve entender que o fluxo de dinheiro é bloqueado toda vez que reclama ou tem… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Passará uma tarde agradável na companhia dessa pessoa especial que você ama. A vida familiar pode mostrar um lado muito divertido e tranquilo. As estrelas exibem uma energia maravilhosa que apenas deixa sua personalidade lúdica e faladora feliz. Desfrutará de momentos preciosos que guardará em sua memória.

Dinheiro & Trabalho:

As bênçãos das estrelas costumam trazer tesouros escondidos ou milagres incríveis. Está em um período em que as configurações planetárias mostram sua magnífica capacidade de mostrar suas virtudes… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Durante este dia, tente se amar um pouco mais e viva a vida. Realize a atividade que sempre despertou sua curiosidade, mas que você nunca realizou. Converse com seu parceiro, proponha novos planos e situações, voem juntos. Deixe sua verdadeira personalidade fluir.

Dinheiro & Trabalho:

Você sabe muito bem que o dinheiro não é cultivado como flores, mas para ganhá-lo, precisa trabalhar muito e dar tudo de si. Lembre-se disso quando lhe fizerem propostas comerciais para ganhar dinheiro de… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

No plano do amor, você se tornou uma pessoa sentimentalmente muito feliz com seu parceiro. Neste dia vai querer ter conversas picantes, ter momentos mais ousados dos que já teve até agora. Planeje com seu amor algo diferente e especial para esta noite.

Dinheiro & Trabalho:

Aprenda a usar tesouras na sua lista de despesas, limite as que são mais supérfluas ou desnecessárias. Por que você fica obcecado em projetar que vive em um mundo de vida mais caro do que realmente pode pagar?… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

A influência da Lua no seu campo do amor, permite que você dê um passo à frente na direção desejada. Vai se aproximar do objetivo que deseja, e que não tentou por medo do que o seu parceiro diria. Os sentimentos devem circular livremente, não deve segurá-los.

Dinheiro & Trabalho:

No trabalho, você não encontrará nenhum obstáculo em seus afazeres. Pode fazer quase tudo o que quiser, graças à excelente energia dos astros que o projetarão no topo da cena profissional. Aproveite o tempo livre para… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

No campo do amor para hoje, é previsto que os astros estão criando circunstâncias auspiciosas e possibilidades de uma viagem memorável com seu parceiro. No ambiente familiar, é provável que todas as discussões sejam resolvidas. É um bom momento para reconciliações.

Dinheiro & Trabalho:

No campo financeiro, está previsto que suas despesas podem aumentar. No entanto, as estrelas criarão possibilidades de benefícios monetários para você. No campo laboral, as perspectivas são boas. Novas oportunidades… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

No amor, seu lado mais criativo, brincalhão e romântico vai se expandir. Hoje é um ótimo dia para as explorações românticas e entretenimento com seu parceiro. Vão querer explorar o lado mais incomum e surpreendente do relacionamento. Desfrutem muito.

Dinheiro & Trabalho:

Com relação à sua economia, a previsão dos astros diz que está passando por um momento em que a segurança é a coisa mais importante para você. Nesse sentido, tentará garantir a estabilidade… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: As estrelas preveem no amor grandes momentos com seu parceiro. Vocês encontrarão novas maneiras de aproveitar cada momento juntos. No ambiente familiar, é o momento ideal para organizar um dia diferente, onde a interação e a cooperação positivas se tornam evidentes.

Dinheiro & Trabalho: No plano econômico, não terá problemas financeiros. Hoje você pode gastar ou investir em assuntos relacionados à família com total tranquilidade, porque possui os recursos necessários para isso. No campo laboral… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Está previsto um excelente dia para os assuntos do coração. O verdadeiro amor triunfará sobre qualquer impedimento que possa encontrar no seu caminho. Com seu parceiro compartilharão momentos de paixão onde a liberdade, o compromisso e a conexão serão fortalecidos.

Dinheiro & Trabalho:

Com relação à sua economia, é necessário que faça um balanço para equilibrar esse aspecto de sua vida com o resto. Por outro lado, você continuará desfrutando de excelente saúde financeira. No aspecto laboral… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

A excelente influência da Lua atrai o amor com letras maiúsculas para a sua vida, um amor típico de filme romântico. Com seu parceiro atingirão a profundidade que você procura, enquanto a paixão aumentará sem pausa. Poderá viver grandes momentos que não esquecerá facilmente.

Dinheiro & Trabalho:

As estrelas atrairão grandes conquistas comerciais para você. Os alinhamentos planetários prometem muito mais do que imagina para os próximos dias. Não esqueça o celular ou a caixa de correio, pois podem… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

…

Leia também: