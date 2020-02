Silvio Santos nega demissão e dá férias à filha

O apresentador Silvio Santos, dono do STB, emissora sediada em Osasco, negou o pedido de demissão da filha, Silvia Abravanel, após constranger funcionários ao vivo e receber uma série de críticas.

De acordo com colunista da Folha de S. Paulo, a apresentadora do “Bom Dia & Cia” teve o pedido de demissão negado pela direção da emissora e recebeu ainda uma semana de férias.

O episódio protagonizado por Silvia foi avaliado pela direção do SBT como “falta de inteligência emocional”, segundo a Veja.

Silvio Santos não aceitou a demissão da filha, mas teria afirmado que vai conversar pessoalmente em Orlando, nos EUA.

A filha do patrão aprende desde cedo como é que se trata a “criadagem”: com assédio moral, ao vivo, para o Brasil todo. Sílvia Abravanel, filha de Silvio Santos, segue a cartilha do pai, na TV que um dia irá gerir. pic.twitter.com/2YedjJFU6R

— William De Lucca (@delucca) February 19, 2020