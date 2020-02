Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (28/02) para o seu signo

Horóscopo do dia para esta sexta-feira (28/02). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Espere passar um dia fantástico com seu parceiro, graças aos bons aspectos que existem no seu planeta dominante. Isso acontece em sua área relacionada à intimidade e, portanto, você terá a chance de passar uma noite quente e emocionante.

Dinheiro & Trabalho:

Quando você pensou que havia dominado uma questão referente à sua situação material, verá que novamente precisa aprender a enfrentar as novidades e modificações apresentadas. A Lua está… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Com as estrelas no seu campo sentimental, vai querer se divertir com seu parceiro. Planos que incluem jantar com amigos ou apenas só vocês, serão seus favoritos. Vai desejar preencher todos seus fins de semana, se possível, com atividades que os estimulem e lhes proporcionem alegrias.

Dinheiro & Trabalho:

Perto de você, existem rumores sobre novas maneiras de ganhar dinheiro sem a necessidade de ficar nervoso. Pode até receber uma proposta de negócios onde aparentemente tudo é lucro. O mais… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

No campo do amor, terá momentos muito ternos e especiais com seu parceiro, especialmente no campo sexual. Ambos gozarão de maior proximidade e ligação espiritual. É um bom momento para lembrar ao seu ente querido o quanto ele é especial em sua vida.

Dinheiro & Trabalho:

No campo laboral, você estará seguro de si mesmo. Vai querer que seu trabalho melhore sua vida, mas também dos que estão ao seu lado. Ou seja, subordinados, colegas, clientes e até chefes. Vai aportar… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Sua sensualidade será destacada e você emitirá um tipo de energia chocante e, portanto, poderá desfrutar de um dia maravilhoso com seu parceiro. Se você está solteiro hoje é um dia muito bom para iniciar um relacionamento, mesmo que seja um compromisso que pareça simples, ele deixará uma lembrança feliz em sua alma.

Dinheiro & Trabalho:

Será um dia em que você terá uma grande concentração para realizar qualquer tarefa no local de trabalho. Será extremamente responsável e estará muito focado em seus objetivos. Tanto que, sem querer… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Será um dia fantástico no campo do amor, você se sentirá muito feliz junto da pessoa amada. Poderá ver que seu mundo floresce graças aos aspectos astrais que trazem calma e compreensão ao seu relacionamento. A energia no casal os leva a ter noção de uma sensibilidade particular nessa jornada.

Dinheiro & Trabalho:

No campo laboral, você tem contatos suficientes para lutar por posições importantes. Faça uso dele para o seu crescimento profissional. Obviamente, terá que fazer grandes esforços para alcançá-lo. Por outro lado… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

No casal, as estrelas fortalecem a estabilidade emocional e o bem-estar espiritual. De forma natural, você se encontra mais disponível para o seu parceiro e menos irritante com as trivialidades. Está desfrutando de um excelente processo de maturidade muito agradável.

Dinheiro & Trabalho:

No nível econômico, você será capaz de manter suas finanças de maneira organizada. Por outro lado, aprenderá ou conhecerá uma nova visão da energia do dinheiro, que o ajudará a atraí-lo para sua… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

É um bom momento para conversar com seu parceiro com muita sinceridade. Tudo é favorável para que ambos façam críticas construtivas do outro. Não é para brigar, apenas apontem as coisas que os incomodam e procurem soluções. Isto os unirá ainda mais.

Dinheiro & Trabalho:

Você tem um sexto sentido muito bom para poder extrair o desempenho máximo para o seu dia de trabalho. Saberá como investir seu tempo da melhor maneira possível, aproveitando ao máximo a… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Neste dia, você estará muito aberto ao diálogo. Aproveite a boa atmosfera para eliminar alguns mal-entendidos que mancharam seu amor. Os problemas podem estar relacionados ao ciúme. Use boas palavras para que tudo flua e aprenda a corrigir os erros.

Dinheiro & Trabalho:

Sua esfera monetária não pinta nada de errado no seu céu. As estrelas recomendam que você controle seu cartão de crédito e outras formas de pagamento que não sejam dinheiro, como um método para… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Admita que você está deixando sua vida sexual em segundo plano e isso é algo que joga contra você e também seu relacionamento, lembre-se que não o construiu sozinho. Fale abertamente com seu parceiro para ver como os encontros íntimos podem ser alimentados.

Dinheiro & Trabalho:

A previsão no seu céu econômico é esperançosa. No entanto, você terá que fazer um bom esforço para manter os pés no chão e não se deixar iludir por qualquer proposta. Em sua profissão, mantenha uma… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

É importante que seja autêntico ao se manifestar no seu relacionamento amoroso. Se todos os dias seu parceiro e você fizessem o que realmente sentem e acreditam, tudo seria muito melhor. Entenda que veio a este mundo para ser feliz e fazer com que seu parceiro também seja.

Dinheiro & Trabalho:

Você tem uma ampla gama de oportunidades para ganhar dinheiro, mas seu trabalho será neste dia para discernir aquelas que são realmente interessantes. Para alcançar os melhores frutos, deve… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Se você já está em um relacionamento de casal, não importa quanto tempo leva nele, com seu parceiro verão a vida de uma maneira diferente. Terão a sensação de que estão perdendo coisas para experimentar e desejarão recuperar o atraso. Seu parceiro o apoiará e seguirá o mesmo ritmo que você em tudo.

Dinheiro & Trabalho:

A influência dos astros no seu setor monetário é bastante interessante neste dia. Eles trarão a sorte, o sucesso e também a prosperidade financeira. Assim, poderá receber boas energias se hoje você tiver… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Se está em um relacionamento amoroso de longa data, este ficará ainda mais forte. Com seu parceiro se entenderá melhor e saberão como se divertir, quase sem falar. A comunicação não verbal será mágica e encantadora. Vai querer mostrar tudo o que sente por ele.

Dinheiro & Trabalho:

Vai ter que tomar decisões bastante importantes, que decidirão parcialmente o seu curso profissional. No plano laboral, deve consultar seu parceiro ou familiares sobre a possibilidade de deixar… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

…

