Horóscopo do Dia | Previsões para esta quarta-feira (08/04)

Horóscopo do Dia para esta quarta-feira (08/04). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Terá momentos muito intensos com seu parceiro. O dia será acentuado pelo amor, pelo carinho e pela paixão. Vão desfrutar muito. Se você está solteiro, não desista diante de uma recusa inicial, insista…

Dinheiro & Trabalho: Seu emprego foi altamente afetado por tudo o que está acontecendo no ambiente. Neste novo tipo de trabalho tudo acaba sendo possível. Quando a realidade supera a ficção e o estável se torna instável, você pode até… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de Touro – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Quando você estiver ao lado da pessoa amada, mostre a ele seu amor. Hoje siga seu coração e diga-lhe “Eu te amo”, ele vai adorar e responderá da mesma maneira. Se está solteiro, seu…

Dinheiro & Trabalho: Neste período, você verá mudanças importantes se materializando à sua frente e poderá se reinventar uma e outra vez. Aproveite esta magnífica oportunidade para encontrar uma alternativa totalmente viável para a… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Este é um ciclo importante para a renovação do seu amor pelo seu parceiro. Romance e aventura o aguardam. A comunicação entre vocês será ótima. Se você é solteiro, prepare-se para conhecer alguém…

Dinheiro & Trabalho: Pôr as mãos à obra desde a sua casa não é fácil, mas agora está sendo necessário. Você pode ver como passo a passo tem tudo o que deseja, com o material certo, nada pode dar errado. É uma questão de se… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: É o momento ideal para provocar uma faísca sensual em seu relacionamento, se por razões insignificantes estiver um pouco frio. Mostre o amor que sente pelo seu parceiro. Se você é solteiro…

Dinheiro & Trabalho: Suas escolhas são o que fazem a diferença. Você chegou até aqui graças a uma estratégia completamente desmarcada do resto e a uma visão otimista de um destino que o favoreceu. Não é hora de se perder, deve… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Mantenha os canais de comunicação abertos com a pessoa amada e poderá tirar dúvidas e angústias. Um encontro íntimo inesperado poderá surgir. Se você é solteiro, está esperando receber…

Dinheiro & Trabalho: Neste momento, você perceberá que não há nada que possa impedi-lo de realizar qualquer coisa. Estará preparado para liberar seus sonhos e fazer todo o possível para materializá-los. Não terá que ouvir a nada ou… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Uma situação emocional ou sentimental que parecia estar escapando de suas mãos será resolvida satisfatoriamente para vocês dois. Fale mais com seu parceiro. Se você é solteiro, uma fase feliz o está…

Dinheiro & Trabalho: Você nunca foi capaz de agir sozinho e agora isso pode lhe custar um pouco de esforço. Tem uma grande força de vontade para algumas coisas, mas para outras custa-lhe um pouco. No final deste ciclo, você… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Expresse-se com confiança neste dia, aproveite o eflúvio direto do seu planeta regente, que o ajudará a ter maior clareza mental em tudo que faz no casal. Se você é solteiro, à medida que o mês passa…

Dinheiro & Trabalho: Não se esconda atrás de uma série de eventos que serão tão ruins quanto você pensa, mas eles não devem intimidá-lo. Já aguentou um golpe, pode fazer o mesmo com o que está por vir. Este final de… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: A lua o ajudará a ter momentos de paixão com seu parceiro. Aproveite para preparar algo especial no jantar, mostre seus dons de chef. Terão uma noite agradável. Se você é solteiro, evite se…

Dinheiro & Trabalho: Encontrar uma maneira perfeita de cuidar de seu trabalho e sua família fará com que você abra seus olhos. Diante do que é um problema para muitos, para você, nada mais será do que um dia a dia cheio de… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Escute seu parceiro e coloque-se no lugar dele. Não se esqueça de que ambos devem ter suas necessidades e desejos satisfeitos. Se você é solteiro, ficará lisonjeado com as palavras que ouvirá da pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Você está fazendo todo o possível para permanecer firme em uma situação que não é a esperada. No momento, pode ter que enfrentar certos riscos ou maneiras de proceder inadequados para o seu perfil. Não… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Há um tom de harmonia e paz no casal. Seu cenário de amor está bem preparado e, você desfrutará de um momento muito bom de intimidade com a pessoa que ama tanto. Se você é solteiro…

Dinheiro & Trabalho: Você está procurando as pessoas certas para encontrar um emprego que lhe dê tudo o que você sempre quis e está precisando agora. Com os olhos fixos em uma série de etapas que deve tomar, você terá tempo de… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: De vez em quando é bom que mantenha conversas de conteúdo erótico com seu parceiro. Isso os ajudará a apimentar os momentos de amor. Com seu charme e carisma natural, você atrairá…

Dinheiro & Trabalho: Pode ser necessário que precise definir um ritmo totalmente inesperado a sua forma de trabalhar. Andar mais devagar não significa piorar, é simplesmente uma maneira de fazer você refletir. No final deste… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você terá a oportunidade de alcançar um entendimento mais profundo com a pessoa amada. Haverá muita paz e harmonia no casal. Se você é solteiro, terá a oportunidade de conhecer pessoas…

Dinheiro & Trabalho: com as mudanças que estão acontecendo, estar em contato permanente com o banco será uma necessidade nestes dias. Uma maneira totalmente precisa de entrar em contato com uma série de planos financeiros… Continue lendo o signo Peixes

