WhatsApp limita encaminhamento de mensagens para um destinatário por vez

O aplicativo de mensagens WhatsApp informou, nesta terça-feira (7), que os usuários poderão encaminhar mensagens para um destinatário por vez. A medida foi tomada para evitar o compartilhamento de notícias falsas em meio à pandemia do novo coronavírus (covid-19).

A atualização foi anunciada por meio de uma nota publicada no site do Aplicativo. “Geralmente, as mensagens encaminhadas muitas vezes podem conter informações falsas e não são tão pessoais quanto as mensagens típicas enviadas pelos seus contatos no WhatsApp. Agora, atualizamos o limite de encaminhamento para que essas mensagens só possam ser encaminhadas para uma conversa por vez”, diz a nota.

As regras para encaminhamentos de mensagens no aplicativo tinham sido atualizadas em janeiro de 2019, quando o número de destinatários por vez caiu para cinco.

“Quando criamos o limite de encaminhamento para conter a disseminação de notícias falsas, ajudamos a diminuir em 25% o número de mensagens encaminhadas em todo o mundo”, diz outro trecho do comunicado.

O aplicativo também passará a sinalizar as mensagens reencaminhadas com setas duplas, para indicar que a mensagem não foi escrita por quem a repassou.

Função ‘lupa’ no combate a fake news

Os usuários da versão beta do WhatsApp já podem utilizar a função ‘lupa”, nas mensagens encaminhadas. Esse ícone permite que os usuários façam buscas sobre a veracidade do conteúdo compartilhado, consultando detalhes, notícias e outras fontes.

O novo recurso, que visa ajudar no combate às fake news, ainda está sendo testado e o aplicativo não divulgou data para a chegada da novidade a todos os usuários.