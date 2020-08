Horóscopo do Dia | Confira as previsões para hoje (02/08)

Horóscopo do Dia para este domingo (02/08). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Vai sentir seu coração bater mais rápido à medida que a pessoa que ama em segredo começa a lhe contar tudo o que sente por você. É algo que sonhava há algum tempo e que agora…

Dinheiro & Trabalho: Há pouco movimento no campo profissional e talvez sinta que o mundo está monótono e que você nasceu para brilhar. A escassez de oportunidades não será constante, é mais uma sensação do que uma realidade… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você terá que melhorar a comunicação se quiser que tudo corra bem quando falar com a pessoa que gosta, são momentos de grandes mudanças e isso significa que deve conhecer o segredo…

Dinheiro & Trabalho: As estrelas mostram movimentos muito favoráveis no campo laboral para os próximos dias. Em particular, você poderá encontrar as respostas que procurava há algum tempo sobre a melhor saída em questões… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você poderá realizar seu sonho, que é estar ao lado dessa pessoa especial e com ela nunca lhe faltará nada no amor. Vai se armar de coragem e ousadia para falar com ela sobre seus…

Dinheiro & Trabalho: Na sua frente estão se abrindo dois caminhos, um diferente do outro, para melhorar financeiramente. Deverá ter um pensamento muito analítico, para saber quais são os pontos fortes e os pontos fracos de cada um… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você está em um momento de sua vida em que o amor por essa pessoa deve vir à tona devendo deixar a hesitação ou o medo de lado. Espere o momento certo e fale de uma vez por todas…

Dinheiro & Trabalho: Não duvide de certos aspectos da sua boa sorte, você é uma pessoa que se dedica de corpo e alma ao seu trabalho e isso sempre tem sua recompensa. Tantos dias dedicados, esforçando-se e mantendo um padrão… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você conseguirá que a pessoa que gosta o veja de maneira diferente. Se tem tanta certeza que ela é a pessoa certa para começar algo, não deixe que nada ou ninguém o impeça de…

Dinheiro & Trabalho: Neste dia, você se convencerá totalmente de que está procurando um emprego melhor, capaz de lhe dar um salário decente por algumas horas de trabalho que você não pode perder. Aproveitará tudo o que é necessário… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Este mês começa com uma energia maravilhosa relacionada ao coração, será um dia agradável no qual você se sentirá muito bem. É hora de afirmar seu amor por essa pessoa e que…

Dinheiro & Trabalho: Sua visão profissional continua a se expandir e é hora de reavaliar suas aspirações de trabalho e como você as alcançará. É também um bom momento para fortalecer as conexões, convidar seus contatos mais frutíferos… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Um dia cheio de surpresas espera por você na área de romance e vida amorosa. A boa energia da Lua predispõe você a se apaixonar novamente por alguém do passado com quem teve…

Dinheiro & Trabalho: A semana laboral consistirá de pequenas decisões. Em algum momento, você poderá se deparar com uma bifurcação e ser tentado a escolher o caminho que parece o mais fácil, mas que oferece menos resultados. Os astros… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Se você está começando a velejar nas águas do romance, perceberá a necessidade de um diálogo bom, sincero e profundo para nutrir esse vínculo com essa pessoa que você tanto valoriza…

Dinheiro & Trabalho: As mudanças profissionais que estão por vir lhe darão o entusiasmo necessário para se arriscar mais. Tome as rédeas da sua vida profissional e aceite propostas que impliquem melhorias econômicas. Sua boa energia… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Vai ser pego de surpresa diante de uma incrível proposta. Algo que você não imaginava viver, apesar de muitas vezes ter fantasiado sobre isso, vai acontecer hoje. Alguém que tem amado…

Dinheiro & Trabalho: Tome especial cuidado com suas intenções de trabalho, neste mês poderá fechar um estágio que será realmente benéfico para você. Contanto que tenha um lugar para ir, um novo emprego o estará esperando… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Se você está apaixonado, mas recentemente começou a navegar pelas marés turbulentas do amor, poderá expressar sem medo o que sente. As estrelas o estão ajudando a se…

Dinheiro & Trabalho: No seu trabalho, você sabe como reagir a qualquer desafio e pensa que, de certa forma, faz parte da sua educação. A experiência pode se tornar mais importante do que você pensa, é um ponto que não pode perder e… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Vai ter na sua frente a razão de suas alegrias e sonhos. Por esse motivo, poderá exibir suas artes mais sofisticadas para seduzir essa pessoa especial e conseguir cumprir os planos que…

Dinheiro & Trabalho: Agradeça porque um período de recessão está terminando. Tem sido um pouco difícil para você se adaptar a uma nova era, mas a partir deste mês alguns elementos serão os que o levarão diretamente a um processo de… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Neste dia, o carisma e o brilho especial do seu olhar cruzarão todas as fronteiras e, portanto, você poderá encontrar o amor nessa pessoa. Perceberá que ela sente o mesmo por você…