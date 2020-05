Horóscopo do Dia | Previsões para hoje, sexta-feira (01/05)

Horóscopo do Dia para hoje, sexta-feira (01/05). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: É hora de olhar para a realidade com uma nova atitude que atrairá a felicidade e o amor a que tem direito. Há um toque de intimidade que se fortalece nesse relacionamento que você está…

Dinheiro & Trabalho: Neste dia, você terá que enfrentar resolutamente as dificuldades e agir com integridade. Algo que parecia complicado, você resolverá rapidamente. Não há problemas que não podem ser superados quando a atitude… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Publicidade

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Lembre-se de que o amor não se impõe, surge com espontaneidade e liberdade em todos. Portanto, se você deseja conquistar alguém, use sua intuição e, acima de tudo, aplique sua…

Dinheiro & Trabalho: Você terá a oportunidade de conhecer pessoas de negócios ou pessoas com algum tipo de investimento em mente e que querem contar com você. A fortuna está girando e se aproximam de seu cenário… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Chegou a hora de mudar sua rotina e preparar-se para uma aventura romântica que vira algo real. É o dia das emoções, surpresas e situações inesperadas. As boas vibrações que o seu…

Dinheiro & Trabalho: O processo iniciado na semana passada no trabalho começará a tomar forma. O seu carisma será a causa do sucesso desta missão profissional, que também será decisiva para a sua carreira. Muito em breve… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: O jogo de esperar por alguém que não entende o seu interesse, está deixando você desanimada. Hoje é um bom momento para avançar um pouco mais e deixar as coisas mais claras…

Dinheiro & Trabalho: Mesmo com algumas incertezas, não comece a alterar seus métodos de trabalho no último momento sem tê-los testado antes e ter certeza de sua efetividade. Não é hora de improvisações, mas de ações… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: O amor está latente na sua vida agora, seu magnetismo hoje está forte, sua beleza capta atenções, com tudo isso, você notará quantas pessoas interessantes se aproximam, algumas…

Dinheiro & Trabalho: Apesar de parecer incoerente, o período atual é frutífero e promete muitos ganhos. Há dinheiro no ar se você se envolver em atividades criativas que são seu forte e nas quais você tenha contato remoto… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Começam a acontecer coisas que você nem suspeitava, não se pergunte, apenas viva-as, porque quando a vida lhe dá amor na forma de alguém que você gosta, não precisa se preocupar…

Dinheiro & Trabalho: Este é um ciclo de transformações e situações novas em sua vida profissional. A primeira coisa que você deve fazer é tentar se adaptar à mudança o mais rápido possível, e não o contrário. Se trata disso para… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Hoje você estará cheio de magnetismo e energia na arte do amor e da sedução, portanto, não hesite em mostrar todas as suas armas na hora que for falar com alguém que lhe faz…

Dinheiro & Trabalho: Não deixe que suas preocupações lhe causem insônia ou pesadelos, já que o dinheiro que começa a aparecer durante esses dias será algo que fará você se sentir bem. Está num momento em nada pode lhe… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Um novo estágio começa a partir de hoje, seja feliz e deixe a tristeza para trás. O amor virá a sua vida e se você gosta muito dessa pessoa, não tema em declarar seus sentimentos porque…

Dinheiro & Trabalho: Realizações importantes no trabalho, vá considerando a urgente necessidade de fazer diversos cursos online para atualização na sua área porque você está no limiar de assumir uma posição em sua empresa… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: O amor estará em pleno vigor hoje, seu apelo e poder de atração serão extraordinários. Há a possibilidade de encontrar alguém diferente do seu círculo habitual. Alguém que nunca deu…

Dinheiro & Trabalho: Se você se guiar pelo seu bom senso e intuição, obterá ótimos resultados, porque o tom predominante na sua vida profissional agora é positivo, de sucessos e realizações. Em breve, você receberá um aumento… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Dias intensos estão se aproximando em sua vida amorosa, o amor está prestes a entrar em cena. Sinta-se confiante e feliz e se você pretende conquistar a pessoa que não sai dos seus pensamentos…

Dinheiro & Trabalho: Os aspectos astrais que afetam seu horóscopo neste ciclo da lua ajudam a melhorar sua situação de trabalho e a lançar um plano que lhe permitirá ganhar mais dinheiro desde casa, realizando uma atividade… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Se você perceber sensações diferentes e uma inexplicável mudança de comportamento com relação à uma pessoa que gosta muito, abra seu coração com ela, fale e diga o que pensa com…

Dinheiro & Trabalho: O dia de hoje começa muito bem para você, porque mesmo hoje, aparece uma novidade que lhe interessa e que parece ser decisiva para o seu sucesso, é um negócio fora de sua cidade que promete a… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você descobrirá novos horizontes de amor que encherão sua vida de entusiasmo, o que lhe espera hoje é a felicidade e momentos mágicos junto de alguém muito interessante e que chega…

Dinheiro & Trabalho: Não desanime se algo for interrompido ou levar algum tempo para ser resolvido, porque felizmente, apesar dos contratempos, as dificuldades estão sendo superadas de maneira satisfatória. Você está em um bom… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

…

Leia também: Suspeito de matar e escrever recado com sangue da vítima é preso em Osasco