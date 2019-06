Hotéis de Alphaville se preparam para a 23ª Parada do Orgulho LGBT

No dia 23 de junho, a cidade de São Paulo recebe a 23ª Parada do Orgulho LGBT, considerada uma das maiores do mundo e que é realizada anualmente na Avenida Paulista, reunindo milhões de participantes que visitam a capital paulista de todos os cantos do Brasil e do mundo.

Além de trazer turistas para a cidade, os eventos que são realizados durante todo o mês movimentam a economia da capital paulista e mexem com a rotina hoteleira não só em hotéis na região central da cidade, mas em outras cidades ao redor.

Os hotéis da Atlantica em Alphaville: Quality Suites, Comfort Suites e Radisson, localizados no bairro nobre de Barueri e apenas 40 minutos do centro de São Paulo, terão ofertas especiais entre os dias 21 a 23 de junho, pensando nos turistas que visitam a cidade para a Parada Gay de São Paulo.

Desde setembro do ano passado, os três hotéis da rede em Alphaville fazem parte do IGLTA – International Gay and Lesbian Travel Association e têm participado de ações e atividades com o intuito de se prepararem melhor para receber e atender esses hóspedes.

“Mesmo estando localizados fora do eixo central da capital paulista, nossa expectativa é de termos um aumento na ocupação por conta dos eventos que acontecerão no período. Será uma ótima oportunidade para mostrarmos a excelência de nossos serviços a esse público sempre tão exigente”, explica Fernanda Pini, gerente de vendas dos três hotéis.

No dia 28 de junho, data em que é comemorado oficialmente o Dia do Orgulho LGBT, os colaboradores dos três hotéis assistirão uma palestra onde será explicada a importância da data que vem sendo lembrada desde os anos 70 até hoje.

Valores

Período: de 21/06 a 23/06

Quality Suites: diárias a partir de R$230,00 + taxas

Comfort Suites: diárias a partir de R$230,00+ taxas

Radisson: diárias a partir de R$310,00 + taxas

Check in às 14h e check out até às 12h

Café da manhã e wifi são cortesias.

Serviço

Quality Suites Alphaville

Endereço: Alameda Mamoré, 333 – Alphaville Industrial, Barueri – São Paulo

Telefone: (11) 2317-4300

Edifício Stadium – Comfort Suites e Radisson Alphaville

Endereço: Alameda Rio Negro, 1030 – Alphaville Industrial, Barueri – São Paulo

Telefone: (11) 2317-4150

http://www.atlanticahotels.com.br